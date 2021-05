Prefeito Duílio de Castro recebe governador Zema para anunciar retomada do Hospital Regional

O governador Romeu Zema (Novo) cumpre agenda oficial nesta sexta-feira (21) em Sete Lagoas. Na pauta, a conclusão do Hospital Regional, que deverá ser anunciada pelo governador juntamente com o prefeito Duílio de Castro. O mesmo vem mantendo conversas diretas com o governo do Estado para que a unidade de saúde seja concluída com recursos compensatórios da Vale.

“Amanhã (sexta-feira) receberemos o governador do Estado, Romeu Zema. Nossa pauta de discussão será a retomada das obras do Hospital Regional. Obras que iniciamos em 2011, enviando recursos como deputado estadual. E agora, como prefeito, tenho a obrigação de cobrar a sua conclusão. Queremos agradecer o governador Romeu Zema por ter intermediado, junto à Vale, o recebimento de parte dos recursos da compensação pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Vamos concluir o Hospital Regional, tão importante para Sete Lagoas e região”, afirmou o prefeito.

No convite oficial, o comunicado é direto: Zema vai anunciar o Termo de Reparação da Vale, o que remete à esperada conclusão do Hospital Regional. O empenho do prefeito Duílio de Castro, que vem mantendo constante diálogo e sendo atendido em suas demandas junto ao governo estadual, está surtindo efeito e refletirá diretamente no bem-estar da população sete-lagoana e região.

Confira vídeo gravado pelo chefe do Executivo, Duílio de Castro:

https://www.instagram.com/tv/CPGVcH7gjxk/?utm_medium=copy_link