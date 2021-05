PM prende suspeito de disparo de arma de fogo contra vizinho em Sete Lagoas

Na madrugada dessa quinta-feira (20), policiais militares foram informados de que na rua Rei Salomão, esquina com avenida José Servulo Soalheiro, bairro Esperança, um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo.

No local, os militares fizeram contato com a vítima, um homem de 29 anos, que informou que deslocava no próprio veículo quando percebeu que estava sendo seguido por um veículo Celta. A vítima relatou que suspeitou da situação, até que no local citado foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo condutor do Celta G.M.G., 51 anos, vizinho da vítima.

Após rastreamento, os militares localizaram o veículo do autor e fizeram contato com G.M.G., que confessou ter efetuado disparos de arma de fogo e informou que estava sendo seguido pela vítima, quando foi “fechado” no trânsito por ela. O autor relatou ainda que temendo ser agredido, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, com objetivo de se defender.

A arma de fogo utilizada pelo autor, um revólver calibre 38 foi localizada e apreendida. O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal e sofreu lesão no joelho e no pulso esquerdo e não corre risco de morrer.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM