Em ação rápida PM apreende menor suspeito de roubo de motocicleta

Na tarde da quarta-feira (19), policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de que havia ocorrido um roubo de motocicleta no bairro Nova Serrana. Segundo informações recebidas, dois homens abordaram a vítima, uma mulher, e simulando estarem armados, levaram a motocicleta dela.

Os militares iniciaram o rastreamento e no bairro Planalto localizaram um menor com características semelhantes às informadas pela vítima. O menor assumiu ter cometido o crime e entregou aos policiais um simulacro de arma de fogo utilizado no roubo. Também confessou aos militares que cometeu o crime para pagar dívidas de droga.

O segundo autor foi identificado, mas ainda não foi localizado. O menor foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil pelo crime de roubo. Os policiais militares seguem no rastreamento ao segundo autor e à motocicleta da vítima.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM