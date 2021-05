Seltrans realiza ação de conscientização sobre vaga de estacionamento especial

Como primeira ação educativa pública relacionada ao Maio Amarelo, mês em que se celebra a conscientização no trânsito, o Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans realizou, na manhã da última quinta-feira, 13, um estacionamento de cadeiras de rodas, chamando atenção à conscientização quanto às vagas de estacionamento especial para pessoas com deficiência.

Chamada “Essa vaga não é sua, nem por 1 minuto”, a ação durou cerca de duas horas. Quatro cadeiras de rodas ocuparam vagas na rua Emílio de Vasconcelos Costa, no Centro de Sete Lagoas. “A ideia é que os condutores entendam a dificuldade de locomoção das pessoas com deficiência e, assim, respeitem as vagas específicas e em locais estratégicos, que facilitam o acesso”, explica a coordenadora de Educação no Trânsito da Seltrans, Daniela Maia.

“Como o tema da Campanha do Movimento Maio Amarelo 2021 traz as palavras Respeito e Responsabilidade, é esperado que os condutores e pedestres, ao se depararem com as cadeiras estacionadas ocupando vagas de veículos, se conscientizem da importância em respeitar o espaço público, que é um direito de toda a população”, completa o secretário adjunto de Trânsito, Wagner Oliveira. A ação teve o apoio de Cirúrgica Fonseca, Drogaria Lobato e Guarda Civil Municipal. Outras ações semelhantes estão programadas para as próximas semanas.