Covid-19: Vacinação continua nesta quinta e sexta; saiba quem pode vacinar

Nesta quinta-feira, 20, será a vez de pessoas com comorbidades a partir de 45 anos receberem a 1ª dose da Astrazeneca no Ginásio Dr. Márcio Paulino (a pé) ou estacionamentos das faculdades Atenas e Santo Agostinho (drive-thru), de 08h30 às 17h. Documentos necessários: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.

Nos grupos de comorbidades, os diabéticos e portadores de Hipertensão Arterial Resistente (HAR) com uso de quatro ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência só poderão apresentar como comprovante a receita médica.

Mais uma etapa de aplicação da 2ª dose da Astrazeneca/Oxford será cumprida na sexta-feira, 21, quando serão vacinados os profissionais da assistência à saúde e também os idosos que tomaram a 1ª dose até o dia 21 de fevereiro, na Drogaria Drogasil, (av. Vila Lobos, 622, bairro Jardim Cambuí), de 8h30 às 17h.

Os documentos necessários são comprovante de vacinação da 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS e CPF. Aproveite para participar da campanha Vacinação Solidária doando voluntariamente alimentos não perecíveis. Apoio: CDL Sete Lagoas e Sicoob Credisete. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronaviru