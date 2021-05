Cuidados com a pele no Outono/Inverno e receitas caseiras

Assim como as estações mais quentes e de sol forte pedem um cuidado diferente com a pele, a chegada do Outono/Inverno também faz com que alguns hábitos de cuidados precisem ser inseridos na rotina. Fugir da pele ressecada é uma missão para muitas pessoas nesta época. Pensando nisso, Priscila Miguel, especialista em beleza e influenciadora digital, lista dicas preciosas para o período, incluindo receitas fáceis e caseiras.

“Com a chegada do Outono, devemos acrescentar à nossa rotina diária de skincare um bom e potente hidratante, evitar de lavar mais que duas vezes o rosto e, por mais difícil que seja, evitar água muito quente, pois ela agride a pele colaborando para a descamação. Também é importante não esquecer o protetor solar, independente dos dias serem mais nublados”, destaca Priscila.

Além da ‘nova rotina’ de skincare, Priscila também aponta alguns cuidados com a pele do corpo e ressalta que é sempre bom evitar banhos muito quentes. “O corpo deve seguir a mesma linha de cuidados da pele do rosto, evitando água muito quente e apostando em um bom e potente hidratante. Uma dica que eu faço e amo para o corpo é misturar um bom hidratante com algumas gotinhas de óleo de amêndoa, por exemplo. Isso vai hidratar, tratar e nutrir a pele”, explica.

Regra básica: tomar muita água sempre!

Se a dica é hidratar, Priscila Miguel reforça: beba muita água sempre!

“Às vezes, com a chegada de dias mais frescos, acabamos esquecendo de hidratar o corpo com água, já que sentimos menos sede. Mas a água ajuda muito a manter uma pele

hidratada e saudável. Outra dica boa é passar o hidratante corporal logo após o banho com o corpo ainda umedecido, será melhor absorção do hidratante”, aponta.

Lábios de mel

Outra reclamação constante no inverno são os lábios ressecados por conta dos ventos e do frio. Além de destacar novamente a importância em beber água, Priscila Miguel dá outra dica para fugir do lábio com aquela aparência ‘craquelada’: “Misture açúcar e mel e passe nos lábios para esfoliar. O açúcar remove as peles mortas e o mel vai deixar seus lábios hidratados e macios.”

Já que o assunto é hidratação caseira, Priscila ainda destaca: “Adicione algumas gotas de óleo de amêndoa, ou qualquer outro óleo de sua preferência, ao seu hidratante corporal. Vai deixar sua pele incrível. Para os cabelos abuse das umectações com óleo de coco. Passe antes de dormir e passe a noite com ele, pra mim não existe melhor. O cabelo fica brilhoso e sem frizz. Para o rosto faça uma misturinha de mel, aveia e fubá, passe nos rosto e deixe agir por 10 minutos. O fubá faz uma esfoliação na pele, a aveia tem propriedades hidratantes e também cria uma barreira de proteção na pele”.