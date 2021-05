Mudei de ideia!

Parece brincadeira, mas não é!

Acontecem alguns fatos que deixa o brasileiro indignado e vira piada.

No meio político vou deixar três pontinhos (…) e nem (?) interrogação vou usar.

No futebol, diríamos que o torcedor que mudou de time “virou a casaca”, aliás, é um fato muito raro ocorrer.

Embora, seria um fato inédito o Ex-presidente do time do Flamengo assumir o comando do Fluminense ou vice-versa.

Se fizer uma consulta ao dicionário chegaremos à conclusão que o termo correto para os acontecidos na CPI da Covid e nos votos de parlamentar a nível Brasil, terá outra definição.

Repito a célebre frase: “Para quem sabe ler meia palavra basta”.

Na CPI da Covid em Brasília escolheram o Sr. Renan Calheiros com 17 inquéritos em curso no STF contra ele, para avaliar se houve ou não desvios do Presidente da República.

Será que na próxima eleição Renan será reeleito depois de tanta falcatrua que já aprontou?

Em diversos Municípios do Brasil nas últimas eleições o povo optou por fazer algumas mudanças no Executivo e Legislativo, mas ainda continua a mesmice em muitas cidades.

Tive conhecimento de Municípios onde novos (as) vereadores (as) estão “pianinho”, isso mesmo, os antigos (as) tem o poder de mando e “podou as asas” de alguns pares.

É lamentável.

Já que o tema de hoje é sério e virou piada, fica uma incógnita: São “pares” porque não aceitam “ímpares”? (Kkkkkkk)

Repito a frase que iniciei esse bate papo, parece brincadeira, mas não é.

Contaram-me um fato que justifica alguém a mudar de ideia rapidamente.

Preste atenção:

– Um jovem rapaz estava namorando uma garota e já não queria mais continuar o namoro.

Após pensar um pouco ele chegou à conclusão que deveria terminar tudo.

Foi então até o botequim da esquina, tomou várias cachaças para criar coragem e acabar tudo.

Fato é que o rapaz retornou para sua casa com aliança no dedo e contou para a Mãe que ficou bêbado e pediu a moça em casamento.

E a Mãe perguntou?

Por que você fez isso meu filho?

Ele respondeu: Mudei de ideia.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com