Caramelo é o novo presidente da Fumep de Sete Lagoas

O ex-vereador Claudio Henrique Nacif Gonçalves (Caramelo) é o novo presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep).Ele foi eleito em reunião on-line na quarta-feira, 18, os conselheiros presentes elegeram, por unanimidade, Claudio Henrique Nacif Gonçalves, Caramelo, para presidir a FUMEP (Fundação Municipal dr Ensino Profissionalizante). Caramelo irá substituir Ricardo de Moura Gomes que irá exercer um cargo na administração da prefeitura de Ipatinga.

A posse aconteceu logo após a eleição. Caramelo,terá o desafio de liderar a fundação nesse momento difícil economicamente e de pandemia.‘’ Como ex aluno é um orgulho muito grande presidir essa importante instituição. Quero agradecer o prefeito Duílio e todos os conselheiros pela confiança. A população de Sete Lagoas pode ter certeza que terei o mesmo empenho e dedicação dados a CEMIG, câmara municipal e prefeitura. Com ajuda do conselho, funcionários e parcerias a Escola Técnica de Sete Lagoas, o Cramam e a UAB (Universidade Aberta do Brasil ) irão contribuir bastante para o desenvolvimento da nossa cidade e região”, disse o novo presidente da Fumep.