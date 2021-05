Apesar da queda nos índices de Covid, Sete Lagoas confirma mais 6 novos óbitos nas últimas 24 horas

Sete Lagoas tem menor taxa de mortalidade entre cidades mineiras do mesmo porte.

Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 19 de maio, somando 18.516 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 69 casos: 39 mulheres e 30 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 924 pessoas e 4.595 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 35.836 desde o início da pandemia.

Seis óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: no dia 14, uma mulher de 76 anos, internada no Hospital Nossa Senhora das Graças; dia 18, um homem de 73 anos, também no Hospital Nossa Senhora das Graças; e, no Hospital Municipal, um homem de 45 anos e uma mulher de 66 anos. Já hoje vieram a óbito duas mulheres, de 36 e 44 anos, ambas no Hospital Municipal. Assim, a cidade chega a 476 óbitos, 47 pacientes hospitalizados com resultado positivo (33% a menos do que na semana passada, quando 70 pacientes de Sete Lagoas estavam internados), 212 pessoas em isolamento domiciliar e 17.781 já curados.

Hospitalizados

Dos 115 internados hoje, 47 estão em UTI e 68 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 30 de Sete Lagoas, três de Pompéu, três de Inhaúma, três de Prudente de Morais, dois de Caetanópolis, e os demais de Paraopeba, Abaeté, Baldim, Cordisburgo, Fortuna de Minas e Felício dos Santos. Entre os internados, 91 testaram positivo para Covid, nove tiveram resultado negativo e 15 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 12 internações, sendo três em UTI, das quais duas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 52 internados, sendo 27 em UTI. No Hospital da Unimed são 32 pacientes internados, sendo 11 em UTI. E na UPA estão hoje 19 internados, seis deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 85,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é hoje de 83,3%.

Taxa de mortalidade

Comparando Sete Lagoas com cidades mineiras com população semelhante, entre 200 mil e 300 mil habitantes, Governador Valadares soma 25.463 contaminados e 1.115 óbitos por Covid, uma taxa de mortalidade de 4,38 por contaminado. Ipatinga chega a 28.808 infectados e 734 óbitos (taxa de mortalidade de 2,55% por paciente). Em Sete Lagoas, dos 18.516 contaminados, 476 chegaram a óbito (taxa também de 2,55%). No caso de Divinópolis, até o momento foram 12.369 contaminações e 377 óbitos (índice de 3,05% por pessoa infectada). Enquanto Santa Luzia chega a 7.081 contaminações e 345 óbitos, ou 4,87% de taxa de mortalidade por contaminado. Os dados foram obtidos junto aos boletins epidemiológicos de cada cidade e se referem ao dia 18 de maio de 2021.

Vacinação

Nesta quarta-feira, 19, se vacinaram como a 2ª dose contra a Covid-19 as pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 6 de abril. Já na quinta-feira, 20, será a vez de pessoas com comorbidades a partir de 45 anos receberem a 1ª dose da Astrazeneca no Ginásio Dr. Márcio Paulino (a pé) ou estacionamentos das faculdades Atenas e Santo Agostinho (drive-thru), de 08h30 às 17h. Documentos necessários: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF. Nos grupos de comorbidades, os diabéticos e portadores de Hipertensão Arterial Resistente (HAR) com uso de quatro ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência só poderão apresentar como comprovante a receita médica.

Mais uma etapa de aplicação da 2ª dose da Astrazeneca/Oxford será cumprida na sexta-feira, 21, quando serão vacinados os profissionais da assistência à saúde e também os idosos que tomaram a 1ª dose até o dia 21 de fevereiro, na Drogaria Drogasil, (av. Vila Lobos, 622, bairro Jardim Cambuí), de 8h30 às 17h. Os documentos necessários são comprovante de vacinação da 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS e CPF. Aproveite para participar da campanha Vacinação Solidária doando voluntariamente alimentos não perecíveis. Apoio: CDL Sete Lagoas e Sicoob Credisete. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus