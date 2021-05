Em Sete Lagoas, PM empossa novos presidentes dos conselhos de Segurança Pública

Nesta quarta-feira, (19), o 25º Batalhão de Polícia Militar realizou cerimônia simbólica de posse dos novos presidentes do Conselho Comunitário de Segurança Pública – Consep, de Sete Lagoas.

Foram nomeados presidentes, Antônio Rodrigues de Amorim, Rosimeire de Fátima Calixto França e Edmar Sebastião Ribeiro, que receberam das mãos do Ten Cel Luiz Marinho, Comandante do 25º BPM, as carteiras de gestores da entidade.

Durante o evento, o Comandante do 25ª BPM, agradeceu a disponibilidade dos novos presidentes e ressaltou a importância dos Conselhos de Segurança Pública.

O que é Consep? O Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep) é uma entidade de direito privado, com vida própria e independente de qualquer outro órgão público, que tem a modalidade de associação comunitária, de utilidade pública, sem fins lucrativos, constituída no exercício do direito de associação garantido no art. 5º, XVII, da Constituição da República Federal de 1988.

O CONSEP tem como função de discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar