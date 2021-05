Regime de Estudo não Presencial completa um ano como referência nacional

Projeto de ensino remoto da rede estadual garante continuidade ao aprendizado e manutenção do vínculo dos alunos com a escola

O Governo de Minas Gerais agiu rápido para dar continuidade às atividades da rede estadual de ensino, mesmo diante do desafio sem precedentes da pandemia de covid-19. Frente à impossibilidade do contato pessoal entre alunos e comunidade escolar, a equipe da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) desenvolveu o Regime de Estudo não Presencial, com ajuda de entidades parceiras como a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, seção Minas Gerais (Undime-MG), e universidades.

Nesta terça-feira (18/5), a estratégia pensada para os alunos da rede pública estadual completa um ano e traz, no histórico, aprendizado ímpar e muitos números positivos, além do reconhecimento nacional como um dos mais bem sucedidos planos para garantia do vínculo dos estudantes com a escola, mesmo de forma remota.

Desde 18 de maio de 2020, os estudantes da rede contam com três principais ferramentas para acesso aos conteúdos escolares: o Plano de Estudo Tutorado (PET); o programa Se Liga na Educação; e o aplicativo Conexão Escola, que tem a navegação para alunos e professores custeada pelo Governo de Minas. Só neste ano, somando todas as ações – pedagógicas de infraestrutura e de alimentação -, o Estado vai aplicar mais de R$ 457 milhões em recursos adicionais na Educação.

Retorno

O Regime de Estudo não Presencial de Minas Gerais vem sendo elogiado nacionalmente e está contando com grande participação dos estudantes da rede.

Os alunos tiveram acesso aos PETs, principal instrumento e elemento estruturante das atividades remotas, por meio virtual ou impresso, entregues desta forma para aqueles estudantes que não têm acesso à internet.

A ferramenta também foi usada para computar a carga horária dos estudantes, com apostilas já desenvolvidas considerando a quantidade de aulas semanais das disciplinas, alcançando 97% dos alunos.

Mesmo durante o ensino remoto a SEE também fez busca ativa e conseguiu que quase 30 mil alunos voltassem a participar ativamente das atividades escolares.

Avaliação

Estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) apontou que Minas Gerais está entre os três melhores estados no Índice de Educação a Distância.

O modelo de ensino remoto desenvolvido pela SEE/MG alcançou nota 5,83, bem acima da média nacional, que ficou em 2,38.

O levantamento considerou as ferramentas implementadas durante o período da pandemia da covid-19, nos 27 estados e nas capitais.

Minas se destacou por ter maior cobertura e pela agilidade na implementação do ensino remoto para os alunos da rede estadual. Na primeira posição ficou a Paraíba com nota 6, seguida pelo Distrito Federal com 5,88.

Para a secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, Julia Sant’Anna, o ano foi de muitos desafios e marcado por revoluções educacionais que, se mantido o ritmo em que vinham ocorrendo antes da pandemia, poderiam demorar anos para se alcançar o patamar conseguido nos últimos 12 meses.

“Se não fosse o empenho de toda a nossa rede, dos professores, gestores, toda essa estratégia e as ferramentas não teriam saído do papel. Foi um ano de muito trabalho e desafio para todos nós. Mas o resultado foi importante e fruto dessa dedicação. Fomos ajustando o que precisava melhorar e estamos na busca de oferecer sempre o melhor para nossos alunos”, afirma Julia.

Apostilas

Também houve parcerias para a distribuição das apostilas impressas, destinadas aos estudantes que não tinham acesso à internet.

Para que os PETs chegassem até as mãos dos alunos com a tomada de todas as medidas de prevenção contra à covid-19, as escolas contaram com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, das prefeituras, dos comércios e das empresas locais, dos conselhos tutelares, das equipes da saúde da família e das famílias, entre outros.

Toda a organização e a logística da entrega dos PETs impressos foram feitas pelos diretores de cada unidade de ensino, de acordo com a realidade de sua comunidade escolar. Os gestores escolares se empenharam ao máximo e não mediram esforços para fazer com que todos os estudantes tivessem acesso ao material.

Estratégia de sucesso

As teleaulas do Se Liga na Educação totalizam 2.420 aulas exibidas no programa, em 806,59 horas no ar, desde 18 de maio de 2020 . Já o Tira-Dúvidas – momento em que os alunos podem enviar dúvidas que são respondidas ao vivo -, alcançou 242 programas e 265,4 horas de exibição, até a mesma data em 2021.

Para auxiliar estudantes, pais e/ou responsáveis e professores a terem acesso mais ágil às informações e materiais trabalhados durante o Regime de Estudo não Presencial, a Secretaria de Estado de Educação criou o site estudeemcasa.educacao.mg.gov.br. O portal se tornou referência entre as comunidades escolares e já registrou quase 62 milhões de acessos desde maio do ano passado, quando o ensino remoto foi implementado na rede pública estadual de ensino.

Outra ferramenta implementada durante o ensino remoto foi o aplicativo Conexão Escola. Ele reúne os materiais de estudo – PET e as videoaulas do Se Liga na Educação – em uma plataforma que tem a navegação patrocinada pelo Governo de Minas para os estudantes e professores. Além disso, permite a interação, com segurança, entre aluno e educador por meio de um chat. Neste ano, o aplicativo foi aprimorado e agora é uma interface do Google Sala de Aula, com mais funcionalidades e possibilidades de interação.

Desde o dia do lançamento do Conexão Escola 2.0, versão atualizada do aplicativo, foram realizados mais de 1,37 milhão de downloads na loja virtual. Mais de 1 milhão de usuários ativos, entre professores e alunos, utilizam a plataforma. Além de estar disponível para aparelhos celulares e tablet, o Conexão Escola também pode ser acessado direto no computador, em todos os navegadores.

Fonte: Agência Minas