Carroça Teatral apresenta ” A Rua, a Lama e a Santa”, no próximo sábado (22)

Minas não tem mar, mas fizeram um mar de lama em Minas.

Cadê minha casa que estava aqui?

O Grupo Carroça Teatral completa, nesse sábado, 22, oito anos de trajetória artística. Em seu repertório contempla quatro espetáculos e um vasto circuito de festivais e apresentações por diversas cidades do Brasil e até uma incursão fora do país, no Chile em 2014, além de participar ativamente do Festival de Folclore em Jequitibá durante esses oito anos. Cada ano a Carroça Teatral consolida seu trabalho artístico levando o nome de Sete Lagoas e de Minas Gerais por onde se apresenta.

A sede do grupo é no ponto de cultura Quintal do Boi da Manta (quintal do ator, diretor e folclorista Paulinho do Boi) mantido pela Associação Cultural Boi da Manta – ACBM desde sua fundação. Mesmo diante da pandemia e com as atividades culturais limitadas às plataformas virtuais, o grupo, composto por quinze pessoas, resolveu oferecer ao público o seu quinto espetáculo de nome “A Rua a Lama e a Santa” através de um esforço coletivo de cinco componentes do elenco que protagonizam a história contada no novo trabalho.

A redução do elenco e adaptação das cenas se deu por causa da pandemia. O espetáculo é uma reflexão pós tragédia/crime dos rompimentos das barragens de rejeito do minério de ferro nas cidades de Mariana e Brumadinho.Com elementos do cancioneiro popular mineiro (marca iconográfica nos trabalhos da Carroça Teatral) amparados de cirandas o espetáculo é calçado também pela música “Maria Fumaça” defendida no festival Canta Minas 1995 pelos músicos Roni Raggi, José Luiz, Ana Paula e Raul Costa, (composição de José Maurício Ferreira e Raul Costa) além da belíssima canção “Juventude” do músico, compositor e poeta Adauto Geraldo de Deus, que carinhosamente recebeu os atores em sua casa apresentando a música em tom de muita emoção e carisma. “Conhecer o Adauto, vê-lo tocar e cantar suas canções, ouvir Juventude, me trouxe inspirações para continuar compondo e fazendo arte, foi uma aula” diz o jovem ator e músico Rafael Martins. “Ouvir a música Maria Fumaça nos fez ter saudade de um tempo que não vivemos” palavras de Clarice Rodrigues, Ana Canuto e Gabriel de Faria que compõe o elenco nesse espetáculo.

A ficção trata de uma imagem da Santa encontrada em meio aos escombros deixados pela lama e compõe um manifesto intencionando o valor da vida. Em meio a esse manifesto surge a poesia de Maria Ávila (poetisa sete-lagoana) “Mar de Lama”. No elenco Paulinho do Boi, Ana Canuto, Rafael Martins, Gabriel de Faria e Clarice Rodrigues. Direção coletiva, texto de Paulinho do Boi, Ana Canuto e Rafael Martins. Cenografia Larissa Lorrany

Sábado 22/05/2021

Hora 20h

Canal do You Tube Quintal do Boi da Manta

https://www.youtube.com/channel/UCPuQRSUIUFdd0IZRfEOAhsg

Categoria: Livre