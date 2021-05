Sete Lagoas soma mais de 35 mil testes negativos, mas confirma três novos óbitos nas últimas 24 horas. Confira o boletim!

Prefeitura de Sete Lagoas retoma aplicação de 2ª dose da Coronavac e de 1ª dose para comorbidades

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira (18), houve um aumento de 0,6% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde monitora 886 pessoas e já encerrou esse acompanhamento para 4.556 pacientes. Os testes com resultado negativo já somam 35.657 desde o início da pandemia. Três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: ontem, faleceram duas mulheres no Hospital Municipal, de 44 e 83 anos. Hoje, veio a óbito uma mulher de 50 anos, também no Hospital Municipal. Sete Lagoas chega hoje a 18.447 casos positivos, com a confirmação de 89 testes: 42 mulheres e 47 homens. Entre os positivos, estão 470 óbitos, 65 pacientes da cidade hospitalizados, 221 pessoas em isolamento domiciliar e 17.691 já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios seguem estáveis, com 121 pacientes internados, sendo 46 em UTI e 75 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 28 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, três de Prudente de Morais, dois de Pompéu, dois de Caetanópolis, e os demais de Paraopeba, Abaeté, Baldim, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Felício dos Santos e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 95 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 22 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo três em UTI, dos quais dois em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 57 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed são 28 pacientes internados, sendo nove em UTI. E na UPA são 21 internados, seis deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, teve nova queda e hoje está em 83,6%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 85,7%.

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas recebeu nesta segunda-feira uma nova remessa da vacina Coronavac. O quantitativo será utilizado na continuidade de aplicação da 2ª dose contra a Covid-19 nesta quarta-feira, 19 de maio, de 09h às 17h, para as pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 6 de abril. Este cronograma está em atraso devido à falta de doses que são enviadas pelo Governo Federal e distribuídas pelo Governo de Minas. A Prefeitura está priorizando a conclusão do ciclo já iniciado que contempla idosos a partir de 67 anos de idade. Locais: pessoas a pé devem ir à quadra do Colégio Regina Pacis (Praça Tiradentes, Centro). Já o sistema drive-thru será disponibilizado nos estacionamentos da faculdade Ciências da Vida (av. Prefeito Alberto Moura, 12.632, Bairro das Indústrias, e do Shopping Sete Lagoas (av. Otávio Campelo Ribeiro, 2801, Eldorado). Documentos necessários: comprovante da 1ª dose (Coronavac/Butantan) e cartão SUS ou CPF. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacina em domicílio ligando para o ESF mais próximo.

Já na quinta-feira, 20 de maio, será a vez de pessoas com comorbidades a partir de 45 anos receberem a 1ª dose da Astrazeneca no Ginásio Dr. Márcio Paulino (a pé) ou estacionamentos das faculdades Atenas e Santo Agostinho (drive-thru), de 08h30 às 17h. Documentos necessários: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF. Nos grupos de comorbidades, os diabéticos e portadores de Hipertensão Arterial Resistente (HAR) com uso de quatro ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência só poderão apresentar como comprovante a receita médica.

Até esta segunda-feira, 17, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 48.417 pessoas, o que corresponde a 20% da população (desse total, mais de quatro mil são pessoas com comorbidades). A segunda dose já foi aplicada em 21.098 pessoas (8,7% da população). Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus