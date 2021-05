Comitê irá lançar Programa de Conservação e Produção de Água na bacia do Rio das Velhas

Poliana Valgas acrescenta que o Programa de Conservação e Produção de Água será construído em parceria com os Subcomitês. “As bacias prioritárias serão apontadas pelos Subcomitês. Quanto maior for o nível de organização e de articulação dos atores presentes em um território, mais promissoras serão as ações executadas pelo Programa. Por isso, contamos com a participação e mobilização dos membros do Subcomitês”, finalizou.

A presidente do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas, explica que o Programa será uma forma mais efetiva de aplicar os recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia. “A ideia é implantar o Programa em áreas definidas como prioritárias. Esperamos tornar as nossas ações mais eficientes com um planejamento muito bem elaborado e em um horizonte de tempo um pouco maior. O Programa vai complementar os projetos pontuais que o Comitê já executa”, disse.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) lança, no dia 16 de junho, o Programa de Conservação e Produção de Água para o território. O Programa consiste no desenvolvimento e execução de ações com o objetivo de maximizar o potencial de produção de água de sub-bacias hidrográficas, a partir do planejamento e execução de Soluções Baseadas na Natureza (SBN).

A presidente do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas, explica que o Programa será uma forma mais efetiva de aplicar os recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia. “A ideia é implantar o Programa em áreas definidas como prioritárias. Esperamos tornar as nossas ações mais eficientes com um planejamento muito bem elaborado e em um horizonte de tempo um pouco maior. O Programa vai complementar os projetos pontuais que o Comitê já executa”, disse.

Poliana Valgas acrescenta que o Programa de Conservação e Produção de Água será construído em parceria com os Subcomitês. “As bacias prioritárias serão apontadas pelos Subcomitês. Quanto maior for o nível de organização e de articulação dos atores presentes em um território, mais promissoras serão as ações executadas pelo Programa. Por isso, contamos com a participação e mobilização dos membros do Subcomitês”, finalizou.