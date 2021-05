Filhotes de primeira cria: Quantos um cachorro pode ter?

Se você colocou ou pensou em pôr a cadela para cruzar, provavelmente ficou naquela dúvida de quantos filhotes podem vir na primeira cria.

Essa é uma dúvida frequente, já que muitas vezes o tutor tenta planejar o que fazer com os filhotes, se alguns vão permanecer na casa ou para adoção.

Mas para saber quantos filhotes uma cadela pode parir em uma única ninhada é preciso levar em consideração alguns fatores, pois em uma só gestação um cachorro pode ter entre 2 a 13 filhotes.

Números de filhotes na primeira cria

Durante uma primeira cria, uma cadela pode variar entre dar à luz a 2 ou até mais de uma dúzia de filhotes. Esses números vão depender de fatores como:

Porte – O porte é um dos principais fatores que vão influenciar a quantidade de filhotes que uma cadela vai ter. Cães considerados mines costumam ter em média 3 a 4 filhotes por ninhada. Os cães médios são comuns parir entre 5 por ninhada. Já os de porte grande ou gigantes podem parir em média 7, mas é comum que raças maiores tenham ninhadas com mais de doze filhotes.

– O porte é um dos principais fatores que vão influenciar a quantidade de filhotes que uma cadela vai ter. Cães considerados mines costumam ter em média 3 a 4 filhotes por ninhada. Os cães médios são comuns parir entre 5 por ninhada. Já os de porte grande ou gigantes podem parir em média 7, mas é comum que raças maiores tenham ninhadas com mais de doze filhotes. Idade dos animais – Cadela gestante nos primeiros cios costuma ter menos filhotes do que a média para cães de sua raça. O macho também interfere na quantidade de filhotes, já que um esperma mais maduro tem maior capacidade de fecundar mais óvulos.

– Cadela gestante nos primeiros cios costuma ter menos filhotes do que a média para cães de sua raça. O macho também interfere na quantidade de filhotes, já que um esperma mais maduro tem maior capacidade de fecundar mais óvulos. Saúde – Uma cadela saudável influencia em uma ninhada com menos problemas de saúde.

– Uma cadela saudável influencia em uma ninhada com menos problemas de saúde. Primeira cria – É comum que a primeira ninhada de uma cadela seja em um número reduzido. Como o organismo ainda está amadurecendo é normal que esse número seja menor do que o esperado para raça ou porte.

Saber quantos filhotes uma cadela pode ter na primeira cria é algo incerto, já que são vários fatores que vão influenciar essa quantidade. Até mesmo para saber uma quantidade de em alguma outra cria é incerto, pois a quantidade de filhotes que uma cadela tem em cada ninhada pode sempre ser diferente.

A melhor forma de saber quantos filhotinhos uma cadela está gerando é com uma consulta com veterinário. O profissional deve indicar um exame de imagem para ter uma ideia do tamanho da ninhada.

Alguns cuidados durante a gestação e o parto da cadela

É importante estar preparado para esse período entre a gestação e parto da cadela. Alguns cuidados precisam ser tomados para proteger a mãe e os filhotes.