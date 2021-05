Fake News: Toyota comemora 80º aniversário e dá um Corolla para quem compartilhar link

Dessa vez, pegaram pesado. Não são poucas as promoções falsas no WhatsApp que prometem aparelhos celulares, eletrodomésticos e até “1000 REAL”. Só que dessa vez, a promessa chegou a um “outro nível”.

De acordo com uma mensagem que circula no WhatsApp, a Toyota está dando um Corolla para todas pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com amigos no WhatsApp. “Comemoração do 80º aniversário da Toyota Motor . Presentes grátis para todos!”, diz a mensagem que circula on-line. Leia o texto no site:

Confira o desmentido em vídeo:

Toyota comemora 80º aniversário e dá um Corolla para quem compartilhar link?

A única boa notícia é que, pela quantidade de compartilhamentos que vimos na internet, é possível chegar à conclusão de que há muita gente que acredita na bondade alheia. E para essas pessoas, temos uma péssima notícia. Não só a Toyota não está dando um Corolla para quem compartilhar um link no WhatsApp como também se trata de um boato já desmentido aqui.

Há poucos dias, desmentimos uma promoção falsa “um pouquinho” mais palatável sobre a Toyota. Na ocasião, foi dito que a empresa estaria dando um smartphone para as pessoas. Outra diferença está no suposto “aniversário”. Na ocasião, foi dito que a Toyota completaria 100 anos. Relembre o que escrevemos na época (adaptamos apenas alguns detalhes):

Na realidade, o anúncio em questão é uma nova versão de um tipo de fake news recorrente nos últimos dias: o da promoção falsa que pede compartilhamento no WhatsApp (tratamos disso, inclusive, neste texto especial).

Depois de recebermos esse tipo de fake, matamos a charada de qual é o objetivo desses golpistas em específico. No caso dessas “promoções” que estão sendo veiculadas em sites de domínio chinês, perguntas padrão (inclusive com erros de tradução se repetindo), pedido de compartilhamento e de “registro” (temos exemplos usando o nome da Amazon, Renner, Skol e outras empresas), o objetivo é lucrar com o cadastro em uma plataforma de investimentos em trading (em outras palavras, cassino da bolsa de valores).

Não sabemos que os lucros se limitam ao cadastro em si (muito provavelmente, os golpistas estão lucrando com programas de pagamento por indicação) ou se o site em questão é falso e pode também roubar dados. Independentemente disso, o nosso conselho é que você não entre nestes sites, não compartilhe o link dele com os amigos e não faça cadastro algum. Temos vídeos que alertam para esse tipo de fake e o que você pode fazer a respeito:

Vale apontar que sequer a Toyota está completando 100 anos em 2021. A fabricante de automóveis japonesa foi fundada em 1937. Ou seja: neste ano, está completando “apenas” 74 anos. Não é preciso nem dizer que, ao buscar por mais informações em relação à tal ação de distribuição de prêmio, nada encontramos além do texto do próprio boato.

Resumindo: a história que aponta que a Toyota está dando um Corolla para as pessoas que entrarem em um site e compartilharem um link com amigos no WhatsApp é falsa. Nem a empresa está dando o “mimo” tampouco está fazendo 100 anos.

Fonte Boatos.com