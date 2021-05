América precisa quebrar tabu de 16 anos no Mineirão para ser campeão

Última vitória do Coelho sobre o Atlético no Gigante da Pampulha ocorreu em 2005

O América precisará quebrar um longo tabu no próximo sábado (22) para ser campeão estadual, já que não vence o Atlético no Mineirão desde 2005. Nestes 16 anos de jejum, as equipes já se enfrentaram no Gigante da Pampulha em 11 oportunidades.

A última vitória do América sobre o Galo no Mineirão ocorreu em partida válida pelo Campeonato Mineiro de 2005. Na ocasião, o gol único do centroavante Washington auxiliou o Coelho na luta contra o rebaixamento ao Módulo II – que viria a acontecer na temporada seguinte.

De lá para cá, os rivais se enfrentaram 11 vezes no Gigante da Pampulha. Houve sete vitórias do Atlético e quatro empates. No entanto, um desses empates teve ‘sabor’ de triunfo para a torcida americana. Em 8 de maio de 2016, após igualdade em 1 a 1, o Coelho garantiu sua mais recente conquista do Campeonato Mineiro, já que havia vencido o confronto de ida por 2 a 1.

No último confronto entre os rivais no estádio, pela primeira fase do Estadual da atual temporada, o Atlético venceu por 3 a 1, com dois gols de Nacho Fernández e um de Guilherme Arana. João Paulo foi o responsável pelo gol de honra do Coelho.

O baixo número de jogos entre as duas equipes no Mineirão nesse período se deve à reforma do estádio e à reabertura do Independência – que, em 2012, passou também a sediar jogos do Galo.

No próximo sábado (22), às 16h30, as equipes voltarão a se encontrar no tradicional palco do futebol de Belo Horizonte para decidir o Campeonato Mineiro de 2021. O Atlético possui a vantagem de jogar por um novo empate, já que fez a melhor campanha da primeira fase. Ao América, só uma vitória interessa para conquistar a taça.