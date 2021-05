Nesta quarta, tem 2ª dose da Coronac em Sete Lagoas; saiba quem pode vacinar

A Prefeitura de Sete Lagoas recebeu nesta segunda-feira (17) uma nova remessa da vacina Coronavac. O quantitativo,será utilizado na continuidade de aplicação da 2ª dose contra a Covid-19. O público alvo são as pessoas que receberam a 1ª dose até o dia 6 de abril.

Este cronograma está em atraso, devido à falta de doses que são enviadas pelo Governo Federal e distribuídas pelo Governo de Minas.

A Prefeitura está priorizando a conclusão do ciclo já iniciado, que contempla idosos a partir de 67 anos de idade.

As pessoas a pé devem ir à quadra do Colégio Regina Pacis (Praça Tiradentes, Centro). Já o sistema drive-thru será disponibilizado nos estacionamentos da faculdade Ciências da Vida (av. Prefeito Alberto Moura, 12.632, Bairro das Indústrias, e do Shopping Sete Lagoas (av. Otávio Campelo Ribeiro, 2801, Eldorado), de 09h às 17h.

Documentos necessários: comprovante da 1ª dose (Coronavac/Butantan) e cartão SUS ou CPF.

Os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, devem solicitar a vacina em domicílio ligando para aESF mais próxima. Informações: 3773-2576.

Com Ascom/prefeitura Sete Lagoas