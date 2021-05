Conselheiro do Sport pede desculpas ao ex-BBB Gil após repercussão de ataques homofóbicos

O pedido de desculpas foi feito pelo conselheiro do Sport Flávio Koury, que teve áudios de uma conversa em um grupo de WhatsApp vazados (veja vídeo acima). Os ataques homofóbicos ao ex-BBB e doutorando em economia Gilberto Nogueira geraram repercussão nas redes sociais desde a sexta (14).

O G1 entrou em contato com a assessoria de imprensa Gil, que informou que ele não iria se pronunciar por enquanto, apenas pela postagem nas redes sociais. Nesta segunda-feira (17), Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, o ex-BBB escreveu que essa é uma data para reflexão.

“O Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT no mundo e estar vivo é ainda o nosso maior ato de resistência. NÃO DEVERIA SER ASSIM. HOMOFOBIA É CRIME!”, afirmou Gil nas redes.

No domingo (16), no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, jogadores do time pernambucano fizeram homenagens ao ex-BBB. Nas mensagens vazadas, Koury criticava um vídeo gravado na Ilha do Retiro, o estádio de futebol do clube, em que Gil dança o “tchaki tchaki”, coreografia que virou a marca registrada do ex-BBB no programa, no dia em que o economista foi homenageado pelo Sport.

“1,2 milhões de visualizações. Arretado. 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem puto, só tem galinha, só tem bicha. É bom, muito bom, um marketing arretado. Vai vender a camisa, rapaz. A viadagem todinha vai comprar, vai ser lindo”, disse Koury na gravação que viralizou.

Ele já havia negado, ao Globo Esporte, que o ato tinha sido homofóbico. No vídeo divulgado à imprensa com o pedido de desculpas, Koury também se desculpou com a mãe de Gil, Jacira Santana, aos fãs e admiradores do ex-BBB. Nesta segunda-feira (17), ela afirmou ao G1 que não queria falar sobre isso.

Responsável por vazar os áudios de Koury, Romero Albuquerque, que é deputado estadual e conselheiro do Sport, protocolou um pedido para que Flávio Koury seja expulso do quadro social do clube. Além disso, o parlamentar divulgou um áudio que seria de outro conselheiro, Renan Valeriano, que manifestou, no mesmo grupo, apoio a Koury.

“Também sou conselheiro do Sport, compactuo com o que foi falado pelo doutor Flávio e não concordo com a veiculação da nossa marca da nossa imagem por esse cidadão que não tem nenhum serviço prestado ao Sport, pelo contrário, ele empobrece e envergonha a marca Sport Club do Recife. Reitero todas as palavras do doutor Flávio”, disse no áudio. O G1 não conseguiu contato com Renan Valeriano.

No sábado (15), o Gil falou sobre o caso, ocorrido às vésperas do Dia Internacional Contra a Homofobia, celebrado nesta segunda-feira (17). O ex-BBB agradeceu o apoio recebido de jogadores do Sport, fãs e outras pessoas através das redes sociais.