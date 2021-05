Prefeitura fortalece parceria com Faculdade Atenas para novo Centro de Especialidades Médicas (CEM)

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal da Saúde – fortalece ainda mais uma parceria com a Faculdade Atenas na busca de assistência qualificada para o cidadão. O prefeito Duílio de Castro foi até a instituição, na tarde da última sexta-feira, 14, acompanhado por uma comitiva de integrantes da administração e vereadores para mostrar a estrutura que, ainda em maio, passará a integrar a Rede de Atenção Secundária do Município.

O Centro de Especialidades Médicas (CEM), que está instalado na rua Amazonas, no bairro Boa Vista, passará a funcionar dentro do campus da Atenas. A faculdade fica na rua Prefeito Alberto Moura, 6.000, bairro Distrito Industrial, mas os pacientes são recebidos em um acesso lateral, na rua Celso Dutra, 321. “Hoje apresentamos o novo CEM, fruto de uma grande parceria. Nossa administração trabalha com criatividade em todos os setores e hoje foi dia de mostrar e agradecer os vereadores que apoiam nosso governo esta iniciativa de grande alcance”, comentou Duílio de Castro.

A Prefeitura já é parceira da Atenas em atendimentos da Atenção Primária em uma composição que oferece aproximadamente 100 atendimentos por mês em pediatria, ginecologia/obstetrícia, clínica médica e cirurgia. “As novas especialidades médicas vão compor com o ambulatório da própria faculdade. É uma integração que permitirá uma melhor assistência. Além disso, também está prevista no plano trazer para este ambiente o serviço de apoio diagnóstico e coleta de exames, permitindo melhor otimização do fluxo de atendimento”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

Com vasta experiência na área de saúde, o médico e vice-prefeito Dr. Euro Andrade destaca a importância da aproximação com o ambiente acadêmico. “O tratamento em um hospital escola é excelente. O paciente é totalmente investigado na busca de um resultado positivo no tratamento. Outras instituições fazem parte do planejamento, já que buscamos um atendimento de excelência em várias vertentes da saúde”, comentou.

O vereador Gilson Liboreiro, presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, não tem dúvidas sobre o sucesso da parceria e prevê um enorme ganho para o cidadão em pouco tempo. “Agradeço ao prefeito e sua equipe por esta parceria para o futuro. Esse acordo com custo quase zero para o Município vai ficar para a história. Sete Lagoas dá um grande passo para melhorar muito a assistência na saúde”, declarou. A previsão do início do CEM na Faculdade Atenas é o dia 26 de maio quando, depois do agendamento, os pacientes serão recebidos em um ambiente composto por 25 consultórios totalmente montados para a demanda prevista.