Polícia Civil de Minas Gerais passa a contar com laboratório de tecnologia antifraude e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Minas Gerais e o deputado estadual Douglas Melo (MDB), nesta segunda-feira (17), inauguraram o Laboratório de Tecnologia Antifraude e Lavagem de Dinheiro de Minas Gerais. A solenidade foi transmitida pelos “Instagrams” da Polícia Civil e do Douglas Melo, diretamente do Departamento Estadual em Investigação de Fraudes de Minas Gerais, localizado no bairro de Santa Efigênia em Belo Horizonte.

O Laboratório foi equipado através de emenda parlamentar oriunda do mandato do Deputado Douglas Melo com o auxílio do Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Agostinho Patrus. Foram entregues mobílias, equipamentos eletrônicos e licenças para uso de software no valor de cerca de 530 mil reais.

“Hoje, Minas Gerais recebe um moderno e eficiente Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, pela estrutura e competência da nossa Polícia Civil tenho certeza que muito em breve será modelo para o país. Um trabalho inovador. Com o Laboratório, crimes de corrupção no Estado serão investigados com muito mais agilidade. Fica meu agradecimento ao Presidente da Assembleia, Agotinho Patrus, e a Polícia Civil do Estado pelo serviço prestado aos mineiros. Contem sempre comigo”, disse o deputado.

O departamento está subordinado à Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, possui em sua estrutura duas unidades especializadas, sendo: a Divisão Especializada de Combate à Corrupção e a Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e Defesa do Consumidor.

O Departamento Estadual de Combate a Corrupção e Fraudes é comandada pelo delegado Agnelo Baeta, que classifica o dia de hoje como “um divisor de águas na história da Polícia Civil de Minas Gerais”.

“Estamos tetando implantar o Laboratório há mais de cinco anos, com este novo sistema o trabalho que nós tínhamos que era torno de um ano, vamos poder executar em aproximadamente 10 dias. O gargalo existente irá acabar. Será um trabalho qualificado”, falou Agnelo.

Estiveram presentes no evento o Chefe Geral do Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Joaquim Francisco Neto, os delegados Dr. Domiciano Monteiro e Dr. Jonas Tomaz, o vereador de Sete Lagoas, Júnior Souza (MDB) e outros servidores da Polícia Civil.

