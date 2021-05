Sete Lagoas adota plataforma Google Suíte For Education para auxiliar alunos em tempos de pandemia

Desde abril de 2020, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura vem implementando o “protótipo de inovação” como alternativa de continuidade ao processo de ensino e aprendizagem nas escolas municipais de Sete Lagoas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o distanciamento social, foi instituído o teletrabalho para os professores por meio da Portaria nº 252, de 08 de junho de 2020. “Nessa perspectiva, solicitamos do setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura o apoio no sentido de obtenção de uma plataforma que nos possibilitasse melhorar nossa comunicação nesses tempos diferentes”, lembra a secretária Roselene Alves Teixeira.

Assim, o Município passou a adotar uma das plataformas educacionais digitais mais utilizadas no mundo: o Google Suíte For Education. “Trata-se de uma ferramenta do Google para melhorar a comunicação e o aprendizado em sala de aula e que possibilita o contato direto, em tempo integral, entre alunos e professores”, conta a secretária. Atualmente 58% das 56 escolas municipais adotam a ferramenta e a expectativa é que, até o segundo semestre de 2021, 100% da comunidade escolar esteja incluída no G Suíte.

O que é

O Google Suíte For Education conta com uma série de aplicativos como Agenda, Drive (para backup e compartilhamento de arquivos diversos), Classroom (sala de aula virtual) e o Google Docs (para criação e edição de arquivos de texto, apresentações, planilhas, formulários e imagens on line). “Todos nós, servidores, fomos beneficiados, já que os arquivos são disponibilizados na ‘nuvem’, ou seja, na própria internet, para que as tarefas sejam executadas em grupo, de qualquer lugar e a qualquer hora, mantendo ainda os prazos e as orientações visíveis para todos”, explica a diretora da equipe pedagógica da Educação Municipal, Márcia Veiga.

Além disso, a plataforma permite realizar transmissões em vídeos e áudios, em formato de conferência, e transferir arquivos para consulta. “Acessamos um vasto material de estudo e realizamos pesquisas por meio do Google Forms. Os professores podem criar tarefas digitalmente, gerenciar os trabalhos e avaliações dos alunos, bem como acompanhar suas produções e gravar as aulas para que os alunos possam assistir depois”, acrescenta Márcia.

Segundo a secretária Roselene, a ferramenta, além das facilidades destacadas, gera economia de tempo, papel e encurta distâncias, com as informações sendo atualizadas automaticamente. “Todos os servidores da Secretaria e das escolas e também os alunos estão cadastrados no G Suíte, contam com um e-mail institucional e têm ao seu dispor essa ferramenta, que tem sido uma grande aliada nesses tempos de pandemia”, completa a secretária.