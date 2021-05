Sete Lagoas começa nova semana com mais 10 óbitos e recebe mais vacinas; veja no boletim desta segunda-feira (17)

Sete Lagoas recebe mais um quantitativo de doses da Coronavac



Sete Lagoas inicia a semana com 18.358 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 141 novos casos positivos desde a última sexta-feira: 65 mulheres e 76 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 837 pessoas e 4.548 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 35.448 desde o início da pandemia.

Mais dez óbitos por complicações da Covid foram confirmados: na sexta-feira, 14, foram três homens no Hospital Municipal, de 40, 48 e 55 anos; e duas pessoas na Unimed, uma mulher de 30 anos e um homem de 72 anos. No sábado, 15, duas mulheres na UPA, de 62 e 63 anos; e duas pessoas no Hospital Municipal, um homem de 54 anos e uma mulher de 69 anos. E ontem, domingo, um homem de 65 anos veio a óbito no Hospital Municipal. Sete Lagoas chega a 467 óbitos até o momento, 75 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 227 pessoas em isolamento domiciliar e 17.589 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 121 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 49 UTI e 72 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 32 de Sete Lagoas, três de Inhaúma, três de Pompéu, três de Prudente de Morais, dois de Caetanópolis, e os demais de Paraopeba, Abaeté, Baldim, Cordisburgo, Fortuna de Minas e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 92 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 24 aguardam resultados de exames. No Hospital Municipal estão 58 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 19 internações, sendo quatro em UTI, das quais três em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 25 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA são 19 internados, oito deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, segue em 89%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também se mantém em 93%.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha da Prefeitura a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Hoje se vacinaram os profissionais da assistência à saúde e também os idosos que tomaram a 1ª dose até o dia 17 de fevereiro. Até esta sexta-feira, 14, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 48.415 pessoas, ou 20% da população. A segunda dose já foi aplicada em 20.304 pessoas (8,4% da população). Um novo quantitativo de doses da Coronavac deve chegar ainda hoje a Sete Lagoas e um novo cronograma de vacinação para segunda dose será anunciado nas redes sociais oficiais da Prefeitura. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

