Educação divulga cronograma e orientações para servidores inscritos para remoção 

Lista de classificação por município será divulgada em dia 20/5 para inscritos nas modalidades estadual e regional

Servidores efetivos do quadro de magistério da rede estadual de ensino que se inscreveram, em outubro do ano passado, para o processo de remoção regional, estadual e por permuta devem ficar atentos ao cronograma divulgado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

De acordo com instrução encaminhada para as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e unidades escolares, os servidores inscritos para remoção regional, aquela que ocorre entre municípios da área da mesma SRE, terão acesso à lista de classificação por município no dia 20/5. No mesmo dia, a partir das 10h, começa o período de escolha de vagas, que vai até 17h de 23/5. Já a lista de classificação após a escolha da vaga será publicada a partir das 10h do dia 27/5.

Os inscritos para a remoção estadual, na qual o servidor concorre às vagas em SREs diferentes da que ele atua, também podem acessar a lista de classificação por município no dia 20/5. Para estes servidores, o período de escolha de vagas será de 10h de 1/6 às 17h do dia 4/6. A classificação após a escolha da vaga será divulgada a partir das 10h do dia 12/6.

Já a publicação dos atos dos servidores que solicitaram a remoção por permuta será no dia 1/6.

Resultados

As listagens e os processos de escolha de vagas serão divulgados no site www.movimentacao.educacao.mg.gov.br. No mesmo endereço eletrônico é possível acessar também o Manual do Sistema de Movimentação de Pessoal, documento que apresenta instruções sobre o procedimento para escolha de vagas.

Apuração

A apuração dos cargos vagos existentes para movimentação é feita excetuando as reservas técnicas, as reservas de vagas dos editais de concursos vigentes e a realocação dos servidores excedentes. Para definição da quantidade de oportunidades, a SEE/MG observou o Plano de Atendimento, dados extraídos do Simade e do Sisap e informações inseridas ou confirmadas no Sistema de Quadro de Escola e Quando de Horários pelas unidades de ensino.