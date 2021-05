PM realização Ação Comunitária de conscientização sobre Meio Ambiente e Trânsito

No sábado,15, o 25º Batalhão de Polícia Militar em Sete Lagoas realizou na avenida Perimetral, entre o Shopping Sete Lagoas e avenida Nações Unidas, mais uma ação comunitária com a realização de atividades educativas voltadas para a conscientização da sociedade no tocante ao meio ambiente e a educação no trânsito.

A finalidade foi interceptar veículos com pessoas suspeitas, em via de acesso à Sete Lagoas bem como promover a sensação de segurança para a população. A operação foi realizada com inúmeras abordagens realizadas.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM