PM interrompe evento com aglomeração de pessoas no bairro Interlagos

Na noite de domingo, (16), policiais militares que encontravam-se no turno de serviço quando foram informados de que na rua Cataguases, bairro Interlagos, em um lava-jato, havia grande número de pessoas fazendo uso de bebida alcoólica e interrompendo o fluxo de trânsito na avenida Prefeito Alberto Moura, todos descumprindo o decreto municipal que proíbe aglomeração de pessoas e determina regras sanitárias de contenção a pandemia de Covid 19.

Já no local da denúncia, os policiais deparam com cerca de 600 pessoas aglomeradas tanto no interior do lava jato, quanto em via pública, sendo feita imediatamente intervenção para dispersar as pessoas e interromper o evento.

O proprietário do local, e responsável pelo evento (show de pagode), T.O.R.T., 24 anos foi identificado e abordado, e não apresentou alvará de funcionamento. A Guarda Civil Municipal foi acionada e lavrou um auto termo notificando o autor por descumprimento do decreto municipal.

O autor foi conduzido ao posto policial, onde foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de infração de medida sanitária preventiva.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM