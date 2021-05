UAI/Sine tem vaga para operador de produção com experiência. Confira as demais vagas, para esta segunda (17)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

OPERADOR DE PRODUÇÃO

Lixamento, polimento, abastecimento da linha e montagem de peças para atender a linha de pintura, embalar, etiquetar e separar peças. Necessário experiência no setor automotivo.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

PINTOR INDUSTRIAL

Realizar pinturas em peças automotivas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

COSTUREIRA

Experiência em confecção de lingerie

Experiência: comprovada na carteira

MOTORISTA ENTREGADOR

Realizar entregas em supermercado

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B (EAR) – Ensino Médio Completo

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Atuar em supermercado

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Experiência em PCMSO, PPRA, ASO, certificado de NR, CIPA, DDS e afins

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função concluído – CNH: B

SOLDADOR

Realizar atividades de corte com maçarico ou solda elétrica ou oxi-acetileno; cortar peças de ligas metálicas usando processos de corte com serras; prepara equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; preparar superfícies para corte e solda; realiza solda de maior responsabilidade técnica. Contratação imediata.

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – Curso na função

MOTORISTA

Fazer o transporte/entrega de produtos de limpeza, carga e descarga de mercadorias.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: AD – Ensino Médio Completo

LIDER DE PRODUÇÃO

Liderar a unidade de pintura em linha de produção distribuindo funções e tarefas, instrui e ministrar conhecimentos práticos utilizados no processos de pintura aos colaboradores. Necessário experiência no setor de pintura automotiva.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ALMOXARIFE

Conferência de material recebido; armazenar e organizar almoxarifado; preparação e organização de embalagens para carregamento; controle de distribuição de epi´s e materiais indiretos e inventário rotativo de materiais do almoxarifado.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Realizar carregamento/ descarregamento de material; realizar a movimentação de matéria prima; realizar check list da empilhadeira; realizar a vistoria da carga recebida; armazenar embalagens de clientes; auxiliar na demanda da fábrica.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Curso na função

ELETRICISTA

Leitura e interpretação de projetos elétricos; distribuição de tubulações elétrica e de sistemas; lançamento de circuitos e cabeamento em apartamentos; fechamento de quadros de distribuição; instalação de tomadas interruptores, quadros de distribuição e acabamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: B – Disponibilidade de viagem

BOMBEIRO HIDRÁULICO

Leitura e interpretação de projetos hidráulicos; distribuição e prumadas de esgoto e água pluvial; fechamento de aranha; distribuição de prumada de água fria; instalação de acabamentos louças e metais; montagem de casa de bombas; montagem de tubulações de combate a incêndio;

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: B – Disponibilidade de viagem

AJUDANTE GERAL

Auxilia nos serviços de carga, descarga, armazenagem de ferramentas e materiais leves e pesados; realiza serviços de limpeza e organização no canteiro de obras e almoxarifado; ajuda a fazer escavações e demolições manuais, ajudar na montagem de canos, conexões e caixas junto ao bombeiro.

Experiência: comprovada na carteira – Ensino Médio – CNH: B – Disponibilidade de viagem

BORRACHEIRO

Trocar e calibrar pneus, todo o serviço de borracharia de veículos pesados.

Experiência: Comprovada na carteira – Contratação imediata

VENDEDOR (A)

Abertura do setor de vendas, atendimento ao cliente, organização de produtos, atendimento ao telefone, emissão de pedido, negociação com clientes, fechamento do setor de vendas, corte e separação de pedido, segmento de tecidos e artigos de estofamento.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

LAVADOR DE VEÍCULOS

Lavar e higienizar ônibus e vans.

Necessário ter experiência na função

PINTOR

Pintura de faixas e realizar pequenos reparos

Experiência: Comprovada na carteira

COZINHEIRO(A) DE RESTAURANTE

Preparo de refeições.

Experiência: 06 meses na carteira

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Auxiliar o eletricista (instalação de painéis de energia solar)

Experiência: comprovada na carteira – CNH: B – Fundamental completo

ESTÁGIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Auxiliar nas atividades inerentes a segurança do trabalho.

Curso Técnico em Segurança do Trabalho em andamento ou Superior em andamento: Administração ou Engenharia de Produção a partir do 4º período – CNH: B

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Limpeza e conservação de ambiente internos e externos, atendimento aos clientes. Necessário possuir CNH B, por ocasionalmente manobrar veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH:B – Vaga temporária (30 dias) – Escala 12×36

AUXILIAR DE MONTADOR

Trabalhar com madeira, montagem de peças em geral, serviços de marcenaria.

Experiência com serviços de marcenaria – Ensino Médio

MARCENEIRO

Experiência com moveis em MDF

Experiência 06 meses na função

TORNEIRO MECÂNICO

Experiência 06 meses na função

OPERADOR DE MÁQUINA

Imprescindível experiência em máquina SDLG: pá carregadeira com implemento de garra para carga em madeiras tratadas.

Experiência 06 meses na carteira – CNH D – Curso

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Controle de painel, preenchimentos de planilhas de produção e quando necessário realizar carregamento e abastecimento com a pá carregadeira.

Ensino Médio – Experiência ou curso de pá carregadeira – CNH A ou B

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

MECÂNICO INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico em mecânica- Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico na área – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

MECÂNICO

Conhecimentos de funcionamento dos sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos de caminhões e ônibus. Habilidade no manuseio de torquímetro, apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais para mecânicos. Vaga temporária: 12 meses

Experiência: 06 meses na carteira ou curso técnico em mecânica – Ensino Médio Completo

TÉCNICO ELETRICISTA

Atuar com elétrica e eletrônica no segmento automotivo com os protótipos da empresa – linha diesel pesada. Habilidade no manuseio de torquímetro, multímetro, ferro de solda, apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais para eletricistas além de computadores para programação de centrais eletrônicas. Conhecimento de montagem e manutenção preventiva e corretiva de peças e sistemas eletroeletrônicos.

Experiência: 06 meses na carteira ou curso técnico em elétrica/eletrotécnica/eletrônica – Ensino médio completo – Vaga temporária: 12 meses

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine