Polícia Civil prende suspeito de furto em condomínio de Fortuna de Minas

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Fortuna de Minas/MG, em trabalho em conjunto com as 15ª e 16ª Delegacias de Sete Lagoas/MG, realizou nessa sexta-feira (14), a “Operação Park”, sendo efetuada a prisão de 01 (um) dos envolvidos em furto a condomínio de Fortuna de Minas/MG, região próxima a Sete Lagoas/MG.

Em investigação apurada, foram identificadas as autorias dos crimes por parte de D. L. S. C. (20 anos), R. O. P. (18 anos), sendo o primeiro preso nessa sexta-feira (14).

O mandado de prisão e os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Fortuna de Minas/MG.

O suspeito foi encaminhado para o Sistema Prisional.

Com Ascom/Polícia Civil