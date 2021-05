Sábado agitado no América: time estreia no Mineiro Sub-20 e joga pelo Brasileiro Sub-17

Base do Coelho estará em ação em dois jogos: um pela manhã e outro na parte da tarde

Este sábado (15) será agitado para as categorias de base do América. Logo cedo, às 9h, o time Sub-20 estreia no Campeonato Mineiro da categoria diante do Ipatinga. A partida será no Estádio das Alterosas (Sesc Venda Nova).

O time do técnico William Batista estará reforçado por vários jogadores que são utilizados pelo time principal nos treinamentos no CT Lanna Drumond. São eles: o zagueiro Zé Vitor, os laterais Vitor Hugo e Carlos Junio e os atacantes Carlos Alberto e Kawê.

O Sub-20 do Coelho, que não conquista o Mineiro da categoria desde 2009, está no grupo D da competição, ao lado de América de Teófilo Otoni, Bétis, Ipatinga e Pouso Alegre.

Sub-17

Mais tarde, a equipe Sub-17 faz seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro da categoria diante do São Paulo, às 15h, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia (SP).

Na estreia, jogando em casa, o América empatou com o Botafogo por 1 a 1. A equipe ocupa a quarta posição do Grupo A.

O América está ao lado do Ceará, Flamengo, Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Atlético-GO, Bahia e Palmeiras.

Fonte: Itatiaia