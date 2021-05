Galo: com 43 jogos a menos, Arana alcança metade dos gols feitos na temporada passada

Lateral tem média de uma bola na cada rede a cada três jogos feitos na atual temporada

O lateral-esquerdo Guilherme Arana continua a apresentar muita consistência em suas atuações com a camisa do Atlético, com destaque para a parte ofensiva. O gol marcado por ele, o segundo do Galo na vitória por 3 a 1 contra o América de Cali, nessa quinta-feira, pela 4ª rodada do Grupo H da Copa Libertadores, alimenta uma estatística que confirma a regularidade do camisa 13 no ataque.

Com o tento anotado na Colômbia, Arana alcançou, com 43 jogos a menos, a metade dos gols que marcou em toda a temporada passada. Em 2020, o lateral fez 52 partidas e balançou as redes 6 vezes.

Na atual temporada, Arana disputou apenas nove jogos, mas já marcou três gols. O aproveitamento, portanto, também confere ao lateral a média de balançar as redes uma vez a cada três partidas disputadas.

Arana é seleção

O bom desempenho de Arana no Galo rendeu a ele, nessa sexta-feira (15), a convocação para a seleção olímpica do Brasil.

O lateral do Galo está na lista de 23 atletas relacionados pelo técnico André para um período de preparação e ajustes para a Olimpíada de Tóquio, com adversários ainda a serem definidos.

Para os Jogos Olímpicos, é permitida a convocação de 18 atletas, incluindo três com idade acima de 24 anos. O limite , que era de 23, foi ampliado por causa da pandemia da covid-19. Como Guilherme Arana tem 24 anos, ele integra a lista dos que podem atuar na competição por limite de idade.

Arana pode desfalcar o Galo em até três partidas: a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Sport, em Recife (dia 6 de junho) e os dois jogos da terceira fase Copa do Brasil, contra o Remo (dias 2 e 10 de junho). A depender de onde serão os amistosos da seleção olímpica, o lateral alvinegro poderá ter condições de jogar a partida de volta do torneio mata-mata.

Fonte: Itatiaia