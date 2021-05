Abalo em estrutura de casa em Sete Lagoas pode ter sido provocado por esgoto

Uma residência localizada na rua Cuba, no bairro Nova Cidade em Sete Lagoas está com sérios problemas em sua estrutura, a partir de rachaduras em vários cômodos da casa.

Elena Aparecida Morais R. de Oliveira proprietária do imóvel acionou a Polícia Militar nesta sexta-feira,14, para o registro da ocorrência policial sobre o ocorrido, Ela relatou para os policiais que nesta sexta-feira acordou assustada com um forte barulho que parecia que sua casa iria desmoronar.

Segundo ela, parte da casa foi construída e reformada recentemente e que não havia danos na parede teto e muro e que após o barulho na manhã desta hoje, apareceram rachaduras e trincas em sua casa.

Ela informou ainda para a polícia, sobre a existência de um lote vago de propriedade de Velton de Carlos Bispo Silva e que esta semana ocorreu alagamento de esgoto provocando infiltração e que acredita ser este o motivo das rachaduras e trincas nas paredes a partir de um possível deslocamento do solo.

Após contato da polícia o proprietário do lote Sr. Velton prontamente abriu o portão para análise do problema, devido à grande quantidade de esgoto que havia se acumulado no lote. Pelo SAAE, compareceu no local o engenheiro Jairo Tomaz bem como o Corpo de Bombeiros, que constataram a grande quantidade de água no terreno e a falta de escoamento o que poderia comprometer não só a casa, como também o prédio existente ao lado.

O engenheiro civil Jairo Tomaz de Cantuaria do SAAE, comprometeu-se a regularizar o retorno do esgoto, mas informou que o problema tinha que ser analisado para saber se o problema seria devido a rede de esgoto ou da infraestrutura do lote, mas que resolveria o problema, o que foi feito de imediato.

O Sargento Marlon Fabiano da Cunha, do Corpo de Bombeiro acompanhou os trabalhos do SAAE, para a análise de possível necessidade de outro órgão. O proprietário do lote e o engenheiro do SAAE acompanharam o registro da ocorrência pela Polícia Militar e fizeram contato com o proprietário da casa, mas no local não foi tratado quando à responsabilização, indenização ou acordo quando às trincas e rachaduras. A orientação foi no sentido de buscar um acordo consensual, administrativo, caso não ocorresse a busca pelo poder judiciário.