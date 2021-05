Fiéis celebram santidade de Irmã Benigna neste domingo (16)

As celebrações em ação de graças pela vida e santidade da Irmã Benigna acontecem no dia 16 de cada mês, quando seus amigos e devotos recordam a data do seu nascimento (16/08) e falecimento (16/10), pedindo também pela sua beatificação. Neste domingo 16/05, as Missas acontecerão em três cidades mineiras e todos são convidados a acompanhar a Live da Celebração Eucarística às 19h30, pelo canal da Serva de Deus no YouTube: youtube.com/c/ IrmãBenignaAMAIBEN

Em Sete Lagoas a celebração será na Igreja Nossa Senhora do Carmo, às 19h30, presidida por Pe. Gislei Marques. A participação será por ordem de chegada, respeitando o limite de 90 pessoas e o uso de máscaras é obrigatório.

Veja a programação completa das Missas do dia 16/05 (domingo):

9h – Lavras: Igreja Nossa Senhora Aparecida

Presidente: Pe. Clayton Nogueira – Praça Nossa Senhora Aparecida, 811 – Bairro Joaquim Sales. É necessário fazer agendamento: (35) 3821-8124. O uso de máscara é obrigatório.

18h30 – Belo Horizonte: Igreja Santa Clara

Presidente: Pe. Emanuel Castro Costa – Av. Presidente Carlos Luz, 835 – Bairro Caiçara, BH. A participação será por ordem de chegada, respeitando o limite de 90 pessoas. Às 17h30: Adoração ao Santíssimo com Ofício de Nossa Senhora. O uso correto de máscara é obrigatório.

19h30 – Sete Lagoas: Igreja Nossa Senhora do Carmo

Presidente: Pe. Gislei Marques – Rua dos Guaranis, 250 – Bairro do Carmo. Participação por ordem de chegada, a partir de 18h40, respeitando o limite de 90 pessoas. O uso de máscara é obrigatório.

Irmã Benigna era uma pessoa simples, humilde, alegre e tinha grande amor ao próximo. Seu caminhar de vida deixou marcas profundas em todos que a conheceram e em todos os lugares por onde passou. Tinha uma fé inabalável. A todos ensinava a piedade, o valor da caridade, da Missa, dos sacramentos e das orações, especialmente a Salve Rainha, uma de suas orações prediletas. Não fazia acepção de pessoas e abdicava de si para cuidar do necessitado. Embora tivesse várias doenças, ela ia ao encontro de todos e estava sempre disponível para servir a cada um nas suas necessidades, a qualquer hora. Ajudava as pessoas a compreenderem suas vidas e a resolverem seus problemas através da fé e da oração, da confiança em Deus e Nossa Senhora. Sabia compreender as crianças e os jovens, e orientava os pais a compreendê-los também. Levou muitos à conversão, restaurou muitos casamentos e muitas famílias foram transformadas. Cada pessoa que se aproximava dela e se disponibilizava a ajudá-la em suas obras de caridade, ia descobrindo dentro de si a capacidade de também amar e servir a Deus e ao próximo. Por onde passou, levou paz, amor e esperança.

Dados Biográficos:

Nasceu em Diamantina-MG, no dia 16 de agosto de 1907. Aos 28 anos de idade, no dia 11 de fevereiro de 1935 ingressou na Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade onde, levando vida de santidade, prestou serviços em diversas cidades de Minas Gerais: Itaúna, Caeté, Lambari, Lavras, Sabará e Belo Horizonte. Faleceu em 16 de outubro de 1981, em Belo Horizonte. Em vida, já era considerada Santa. Devido ao número de milagres atribuídos à sua intercessão, foi aberto o Processo de sua Beatificação na Arquidiocese de Belo Horizonte, no ano de 2011. Atualmente, o Processo encontra-se na Fase Romana.

Para mais informações, entrar em contato com:

Associação dos Amigos da Irmã Benigna – Amaiben

Canal no YouTube: youtube.com/c/ IrmãBenignaAMAIBEN