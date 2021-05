Ocupação de leitos Covid inferior a 90% pela primeira vez em dois meses; confira no boletim desta sexta(14)

Sete Lagoas fecha a semana contabilizando 18.217 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 89 casos positivos: 45 mulheres e 44 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 790 pessoas, 16,5% a menos do que na semana passada, e 4.536 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 35.238 desde o início da pandemia. Três óbitos por complicações da Covid foram confirmados. No dia 12, um homem de 77 anos, no Hospital Municipal. No dia 13, um homem de 62 anos, na Unimed. E hoje, uma mulher de 54 anos, na UPA. A cidade chega a 457 óbitos, 69 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 248 pessoas em isolamento domiciliar e 17.443 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 116 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 49 UTI e 67 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 37 de Sete Lagoas, três de Caetanópolis, dois de Paraopeba, dois de Inhaúma, dois de Prudente de Morais e os demais de Pompéu, Fortuna de Minas e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 87 testaram positivo para Covid, nove tiveram resultado negativo e 20 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 56 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo quatro em UTI, todas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 22 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA são 23 internados, oito deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está hoje pela primeira vez em dois meses abaixo dos 90%, com 89% de ocupação. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice também teve uma queda e se encontra hoje em 93%.

Minas Consciente

Em nova reunião realizada na tarde desta quinta-feira, 13, o Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, atualizou o Programa Minas Consciente. As macrorregiões de Saúde Norte e Sudeste apresentaram queda na incidência e na ocupação de leitos e poderão avançar para a onda amarela do programa. Já a macrorregião central, da qual Sete Lagoas faz parte, segue na Onda Vermelha.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Apoiam a campanha da Prefeitura a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Hoje se vacinaram com a 1ª dose pessoas com comorbidades a partir de 50 anos, Síndrome de Down e doença renal crônica fazendo diálise a partir de 18 anos e pessoas com Deficiência Permanente cadastrados no Programa de Prestação Continuada a partir de 50 anos.

Na próxima segunda-feira, 17 de maio, serão vacinados os profissionais da assistência à saúde e também os idosos que tomaram a 1ª dose até o dia 17 de fevereiro nos seguintes locais: a pé, na unidade da Drogaria Drogasil do bairro Jardim Cambuí (av. Villa Lobos, 622). Já nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas (av. Otávio Campelo Ribeiro, 2.801, Eldorado), e do Unifemm (rua Pedra Grande) haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos, de 09h às 17h. Documentos: comprovante de vacinação da 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS e CPF. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus