Alber Alípio, Coordenador de Gestão e Saúde da SMS de Sete Lagoas, foi entrevistado nesta sexta (14) no Passando a Limpo

O piso salarial dos enfermeiros, o número de horas trabalhadas e demais lutas que estão sendo travadas por estes profissionais também foram colocadas em destaque durante a conversa. Alíbio destacou que esta semana, denominada “Semana da Enfermagem” é de grande importância para colocar em foco os problemas vividos por estes profissionais e tentar levá-los até os grandes governantes do país.

Um balanço sobre o enfrentamento da pandemia em Sete Lagoas também foi feito pelo coordenador. “Quando chegou a pandemia, Sete Lagoas foi uma das primeiras cidades que fechou e criou um Comitê de Crise Técnico, que se reunia no gabinete do Prefeito para tentar fazer o melhor para equilibrar a pandemia e a economia. Enquanto estivemos à frente da pandemia fomos visitados pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e fomos super elogiados. Os nossos dados eram os melhores durante muito tempo entre as cidades que tinham mais de 100 mil habitantes”.

O Enfermeiro ainda comentou sobre a aplicação do Minas Consciente pelo Governo de Minas Gerais e suas implicações nas cidades. É necessário destacar que Sete Lagoas foi obrigada a aderir ao programa do Estado e que, segundo Alíbio, enquanto houver chance, o Prefeito Duílio de Castro tentou administrar a cidade sem causar tanto impacto.

Em seu currículo, Alípio registra ser Bacharel em Enfermagem, Especialista em Urgência e Emergência e Trauma, Especialista em Terapia Intensiva, Especialista em Saúde da Família com ênfase em Gestão Pública, Vice presidente do MAE- Brasil, Coordenador da Comissão do Eixo Político do Coren MG, Enfermeiro do Grupo Anjos do Asfalto e Enfermeiro da Unimed Sete Lagoas.

O programa será reprisado neste domingo (16) na Rádio Eldorado AM1300 e para assistir a entrevista completa, acesse a página do Facebook do Site Sete Lagoas!

Da redação com SeteLagoas.com.br