Praça do bairro Montreal é totalmente revitalizada pela Prefeitura de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas continua o cronograma de recuperação de importantes espaços públicos. Desta vez, uma praça do Montreal, que fica ao lado do campo de futebol do bairro, foi totalmente revitalizada e foi transformada em um completo espaço de convivência.

A credibilidade da administração municipal está sendo fundamental para alavancar este tipo de projeto idealizado por meio de parceria público-privada e recursos federais. De acordo com o secretário adjunto municipal de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, a praça faz parte de um complexo. “É um projeto que contempla a praça, espaço de lazer, quadra de areia e o tradicional campo de futebol. A parceria para oferecer lazer hoje é questão de lei”, explica.

A praça ganhou parquinho infantil, academia ao ar livre e os equipamentos esportivos estão sendo totalmente reformados. “O espaço estará apto a receber eventos e aulas do programa Mexa-se. Toda a comunidade do entorno será beneficiada com este complexo”, completa Fabrício Fonseca.

Os moradores comemoram a revitalização e até participam efetivamente da limpeza do local. “O bairro estava precisando disso há muitos anos. Ficou uma praça maravilhosa, um cartão postal para Sete Lagoas”, comentou Igor Moura, morador do bairro Montreal.

PARCERIA

Em parceria público-privada, a administração municipal vem intensificando os serviços de reforma de praças, parques infantis como os da Lagoa do Cercadinho e da Praça Clarindo Cassimiro, no bairro Nossa Senhora do Carmo, e complexos esportivos como os ginásios Vinício Dias Avelar e Dr. Márcio Paulino, recuperando espaços e propiciando mais lazer e segurança para a população e visitantes.