Falece Pastor Adolfo da Igreja Nacional Betel pela Covid-19

Foi sepultado nesta sexta-feira, 14 , no Cemitério Parque Boa Vista o corpo do Pastor Adolfo Eustáquio Rodrigues de 62 anos, presidente da Igreja Nacional Betel de Sete Lagoas, que também era aposentado da Cemig. Ele estava internado no Hospital Unimed há mais de duas semanas e faleceu na noite de quinta-feira, após complicações decorrentes da Covid-19.

Não houve velório, tendo o cortejo saído da funerária “Santa Clara”, na rua Equador sendo acompanhado por familiares e amigos até o Cemitério, no bairro Bouganville onde ocorreu o sepultamento. Ele era natural de Oliveira, onde também era presidente da igreja Betel daquela cidade.

Grupos evangélicos vinham fazendo orações, pela recuperação do pastor o que deverá continuar pela viúva Tânia Maria Rodrigues, que permanece internada. Ele deixa as filhas enfermeiras Samara e Susanne, além de quatro netos.