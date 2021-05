Minas precisa de 33 mil imunizantes da CoronaVac para concluir segunda dose

A segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais já foi aplicada em 2.008.420 pessoas, conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta sexta-feira (14).

Publicidade

Já a primeira dose do imunizante já foi administrada em 3.971.475 mineiros. Para todo o Estado, o Ministério da Saúde já disponibilizou 8.177.774 vacinas, sendo 8.119.751 já distribuídas aos municípios.

Mais de 37 mil mortes

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a Covid-19 já matou 37.005 pessoas em território mineiro. Só nas últimas 24 horas, 252 novos óbitos foram registrados no Estado. Hoje, a taxa de letalidade está em 2,5% e a média de idade das mortes confirmadas é de 69 anos, conforme dados do boletim divulgado nesta manhã.

Em relação ao número de novos casos da doença, em apenas um dia foram mais 9.404 notificações confirmadas. Ao todo, o novo coronavírus já contaminou 1.451.836 pessoas em todo território mineiro. Destas, 1.339.698 se recuperaram da enfermidade. Outros 75.133 pacientes ainda estão em observação, internados ou em isolamento social.

Fonte: Hoje em Dia