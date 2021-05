Motociclista suspeito de tráfico de drogas é preso pela PRF na BR- 040 em Sete Lagoas

Durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, por meio de seu Grupo de Patrulhamento Tático, na BR 040, município de Sete Lagoas foi dado sinal de parada para uma motocicleta CG/Titan com um indivíduo.

Ao realizarem vistoria no interior da mochila carregada pelo individuo,os policiais lograram êxito em localizar 5 tabletes do entorpecente conhecido por maconha, 1 tablete do entorpecente conhecido por cocaína, um invólucro plástico contendo em seu interior dois pedaços do entorpecente conhecido por crack totalizando aproximadamente 6,2 kg de entorpecentes.

O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio credenciado pelo Detran. O autor foi detido e apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas/MG para as medidas cabíveis.

Com Ascom/PRF