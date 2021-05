Comunicação do Legislativo de Sete Lagoas é pauta em visita de técnicos de Nova Serrana

Uma comitiva do Legislativo de Nova Serrana esteve em Sete Lagoas, nesta quinta-feira (13), para uma troca de experiências para que novas ferramentas de comunicação possam ser implantadas pelo Poder do centro-oeste mineiro. O diretor geral Bruno Castelar e a assessora de imprensa, Ivane Ferreira, saíram da visita impressionados positivamente com tudo o que viram.

Um dos objetivos principais da visita foi conhecer os veículos de comunicação da Câmara de Sete Lagoas. O anfitrião Pr. Alcides (PP) colocou os departamentos à disposição e falou um pouco sobre a importância da Rádio e TV Câmara para informar a população sobre os trabalhos dos vereadores, além de transmitir todas as sessões ao vivo.

Querendo se antecipar, uma vez que já está com processos burocráticos adiantados para a implantação da Rádio Câmara naquela cidade, o corpo técnico nova-serranense ficou admirado com a interação que o canal FM 103.5 proporciona. “A gente sai muito satisfeito e empolgado para proporcionar à nossa população mais essa prestação de serviço”, disse Bruno Castelar.

Os visitantes, além do estúdio da Rádio Câmara e das instalações da TV Câmara, conheceram o Plenário e demais departamentos ao longo da manhã. Para que o intercâmbio possa se estreitar não está descartada uma visita de técnicos do Legislativo sete-lagoano em Nova Serrana.

Ascom/Câmara Municipal