No boletim desta quinta, Saúde esclarece sobre fluxo de recursos no combate à Covid no município

Saúde esclarece sobre fluxo de recursos no combate à Covid no município

A cidade chega hoje a 18.128 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 81 casos positivos: 39 mulheres e 42 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 819 pessoas e 4.516 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 35.046 desde o início da pandemia. Três óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados, todos ocorridos ontem: dois homens, de 62 e 71 anos, ambos no Hospital Municipal, e uma mulher de 62 anos, na UPA. Assim, Sete Lagoas chega a 454 óbitos até o momento, 66 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 245 em isolamento domiciliar e 17.363 já curados.

Hospitalizados

Dos 100 pacientes internados hoje, 53 estão em UTI e 47 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 37 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, quatro de Prudente de Morais, três de Caetanópolis, dois de Paraopeba e os demais de Funilândia, Fortuna de Minas e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 75 testaram positivo para Covid, dez tiveram resultado negativo e 15 aguardam resultados de exames. No Hospital Municipal estão 52 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo cinco em UTI, todos em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 12 pacientes internados, sendo oito em UTI. E na UPA são 21 internados, dez deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está agora em 96,3%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 100%.

Esclarecimento

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou esclarecimento sobre valores destinados ao combate à pandemia na cidade. Os recursos foram questionados por alguns vereadores durante reunião de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020, realizada semana passada na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Confira a íntegra da nota no link: https://www.setelagoas.mg.gov. br/detalhe-da-materia/info/ esclarecimento-sobre-recursos- covid-19/58289

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Apoiam a campanha da Prefeitura a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Dois novos cronogramas foram divulgados. Nesta sexta-feira, 14 de maio, receberão a 1ª dose os portadores de Síndrome de Down e portadores de doença renal crônica que estejam fazendo diálise (a partir de 18 anos de idade); portadores de comorbidades (a partir de 50 anos de idade), e pessoas com Deficiência Permanente cadastrados no Programa de Prestação Continuada – BPC – (a partir de 50 anos de idade). Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação de grávidas e puérperas com a Astrazeneca está suspensa. Quem for a pé deve ir ao ginásio coberto Dr. Márcio Paulino. Já nos estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos. O horário é de 08h30 às 17h. Documentos necessários: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.

Na próxima segunda-feira, 17 de maio, serão vacinados os profissionais da assistência à saúde e também os idosos que tomaram a 1ª dose até o dia 17 de fevereiro nos seguintes locais: a pé, na unidade da Drogaria Drogasil do bairro Jardim Cambuí (av. Villa Lobos, 622). Já nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas (av. Otávio Campelo Ribeiro, 2.801, Eldorado), e do Unifemm (rua Pedra Grande) haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos, de 09h às 17h. Documentos: comprovante de vacinação da 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS e CPF. Até esta quarta-feira, 13, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 46.147 pessoas. A segunda dose já foi aplicada em 20.287 pessoas. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus