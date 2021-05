Minas Consciente: microrregião de Sete Lagoas se mantém na onda vermelha programa

Após apresentaram queda na incidência e na ocupação de leitos, as macrorregiões de Saúde Norte e Sudeste avançam para onda amarela do programa Minas Consciente. A decisão passa a valer no sábado (15). A decisão foi tomada nesta quinta-feira (13) pelo Comitê Extraordinário Covid-19.

Agora, Minas Gerais possui nove das 14 macrorregiões na onda vermelha, são elas, Centro, onde Sete Lagoas está incluída, Centro-Sul, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Oeste, Sul e Triângulo do Sul; e cinco na amarela, sendo Norte, Sudeste, Triângulo do Norte, Vale do Aço e Jequitinhonha.

A macrorregião Jequitinhonha foi mantida na onda amarela, por decisão do Comitê, mas será observada diariamente pelo Grupo Executivo, e poderá regredir para a vermelha, caso não haja melhora dos indicadores.

Capacidade assistencial

O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, destacou que o momento ainda exige cautela, especialmente porque o tempo de internação em UTI está maior com a nova cepa. Porém, a capacidade assistencial do Estado foi restabelecida.

“Temos algumas regiões que estão tendo alívio, por apresentarem uma folga na capacidade assistencial. Saímos do momento de colapso, vivenciado há 50 dias, em que todo o estado estava na mesma situação ruim, o que não viabilizava transferência de pacientes entre macros. Voltamos ao patamar normal, em que o estado passa a ser heterogêneo de novo. Algumas regiões estão indo bem, com tendência de melhora. Outras estão estabilizadas”, explicou.

Atualmente, a taxa de ocupação de leitos é de 80% para UTI Covid e 74,68% para Enfermaria em todo o estado. Já a incidência, caiu 7% na última semana. A positividade atual é de cerca de 38%.

Efetividade

Ainda segundo Baccheretti, a melhora é reflexo da onda roxa, medida emergencial adotada pelo Governo de Minas, em março, para conter o avanço da pandemia no momento mais crítico.

“A nossa conclusão é que a onda roxa foi efetiva e ajudou a salvar vidas. Conseguimos reduzir a projeção do pico em até 20%. Isso significa que o pico de óbitos, que foi de 504, poderia ter sido de 600”, destacou.

Microrregiões

Em relação às microrregiões, o Comitê Extraordinário Covid-19 também decidiu, nesta quinta-feira (13), pelo avanço de Viçosa, Janaúba, Taiobeiras e Ubá para a onda amarela do plano. Já o agrupamento das microrregiões de Passos, Cássia e Piumhi regrediu para a onda vermelha. Vale lembrar que, em caso de divergência entre as ondas da macro e da microrregião, caberá ao prefeito definir qual regra prefere seguir, de acordo com a necessidade do município.

Vacinação

O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, também ressaltou que houve queda consistente na taxa de óbitos nas faixas etárias que já receberam as duas doses da vacina, o que demonstra a eficácia da imunização.

“Nas semanas iniciais do ano, tivemos média de óbito de 8% a 9% entre os pacientes com mais de 90 anos. Essa taxa, nas últimas semanas, se estabilizou em torno de 2,5%. O comportamento também se alterou na faixa entre 80 e 89 anos, com picos de 23,1% no início do ano para 9,7% agora. A vacinação tem demonstrado o poder de conter a pandemia”, disse.

Atualmente, o percentual de doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários é de 90,45% para Dose 1 e 45,44% para Dose 2. Foram aplicadas 76,07% das doses enviadas aos municípios.

Cidades pequenas

As cidades com menos de 30 mil habitantes apresentaram queda na incidência da covid-19 pela quarta semana seguida. Agora, são 88 municípios com incidência abaixo de 50 casos para 100 mil habitantes, podendo progredir automaticamente de onda, independentemente da situação da região em que se encontram.

Fonte: Agência Minas