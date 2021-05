Nesta terça-feira (11), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas Ribeiro publicou as metas institucionais globais para o ano letivo de 2021 no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União, o Inep inviabiliza a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) no final deste ano, conforme a previsão do ex-presidente do Inep, Alexandre Ribeiro Lopes.

O documento apenas traz as informações sobre o período de isenção, justificativa de ausência, período de inscrições, atendimento pelo nome social, atendimento específico e especializado (entre elas, os prazos para os recursos das atividades).

Sendo assim, a aplicação das provas do Enem 2021 podem ficar para 2022.

Veja o que o Inep respondeu, através de uma nota oficial da Assessoria:

“O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP) TRABALHARÃO PARA REALIZAR O ENEM EM 2021. O EDITAL REFERENTE AOS PEDIDOS DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO JÁ FOI INCLUSIVE PUBLICADO”.

