Festival “Divinas Brasileiras” celebra Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran e Elizeth Cardoso

A primeira edição do Divinas Brasileiras, completamente online e com transmissão realizada no YouTube, celebra três grandes mulheres à frente do seu tempo e que contribuíram imensamente para a difusão dos ritmos brasileiros: Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran e Elizeth Cardoso, pretas potências que diversas vezes tiveram suas origens apagadas ou minimizadas em suas biografias, relatos e encenações póstumas.

Com programação prevista para os próximos dias 16, 23 e 30 de maio, sempre às 17h, o festival foi organizado em formato de documentário e reúne cantoras, instrumentistas, pesquisadores e historiadores em um mergulho pelo panorama da vida, obra e época em que viveram as homenageadas, interpretações e releituras de seus clássicos, além de depoimentos afetivos.

Idealizado pelo Instituto Mpumalanga, organização social que realiza projetos de educação pela arte em todo o Brasil, o Festival Divinas Brasileiras tem curadoria das cantoras e compositoras Luciana Oliveira e Renata Jambeiro, entrevistas e roteiros dos documentários assinados pela jornalista e radialista Patrícia Palumbo, produção geral de Graziela Cabral, coordenação de Marta Nogueira, produção executiva de Vivian Schaeffer e direção geral da jornalista Adriana Saldanha.

Divinas Brasileiras traz interpretações nas vozes de Fabiana Cozza, Nilze Carvalho, Leila Pinheiro, Ná Ozzetti, Zélia Duncan, Luciana Oliveira, Renata Jambeiro e Choronas. A direção musical é do baixista e arranjador Marcos Paiva, com banda base formada por Bruno Tessele (bateria e percussão), Daniel Grajew (piano e sanfona), Douglas Alonso (bateria e percussão), Phellyppe Sabo (sopro) e o próprio Paiva no baixo elétrico e acústico.

Somando nessas narrativas, depoimentos afetivos de Izzy Gordon, Maíra Freitas, Zé Manoel, Nina Becker, Izabella Bicalho, Luísa Mitre e Hércules Gomes, além da contextualização histórica entregue por Carô Murgel, Rodrigo Faour, Cacá Machado e Lucas Nobile.

A iniciativa objetiva destacar a importância feminina na cena artística brasileira, bem como suas lutas, enfrentamentos e rupturas. Adriana Saldanha, diretora do Instituto Mpumalanga e gestora da Casa Brasileira, destaca que “realizar um festival online para homenagear divas da nossa música e situar essas intérpretes dentro da história da canção brasileira, com distintas releituras musicais, é uma imensa alegria pelo desafio de unir diferentes profissionais das artes. Mais ainda, entendemos como missão contribuir para que as novas gerações conheçam Chiquinha Gonzaga, Dolores Duran e Elizeth Cardoso, os preconceitos que enfrentaram e as lições que deixaram como grandes intérpretes, compositoras, instrumentistas e mulheres protagonistas brasileiras”.

O Festival Divinas Brasileiras é fomentado pelo edital n°40/2020 do Proac Expresso Lab promovido pelo Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Governo Federal através da Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo.

Programação online do 1º Festival Divinas Brasileiras

Dia 13 de maio, quinta-feira, live de lançamento, às 19h – Transmissão no Instagram do Instituto Mpumalanga (@instagram.com/institutompumalanga)