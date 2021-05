Mais uma etapa de aplicação da 2ª dose da vacina Astrazeneca/Oxford será cumprida pela Prefeitura de Sete Lagoas.

Na próxima segunda-feira, 17 de maio, serão vacinados os profissionais da assistência à saúde e também os idosos que tomaram a 1ª dose até o dia 17 de fevereiro.

Serão três postos para vacinação, sendo a pé, na unidade da Drogaria Drogasil do bairro Jardim Cambuí (av. Villa Lobos, 622). Já nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas (av. Otávio Campelo Ribeiro, 2.801, Eldorado), e do Unifemm (rua Pedra Grande) haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos, de 09h às 17h.

Documentos: comprovante de vacinação da 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS e CPF.

Aproveite para participar da campanha Vacinação Solidária doando voluntariamente alimentos não perecíveis. Apoio: CDL Sete Lagoas e Sicoob Credisete.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus