UAI/Sine tem vaga para lavador de veículos com experiência. Confira as vagas, para esta quinta (13)

BORRACHEIRO

Trocar e calibrar pneus, todo o serviço de borracharia de veículos pesados.

Experiência: Comprovada na carteira – Contratação imediata

VENDEDOR (A)

Abertura do setor de vendas, atendimento ao cliente, organização de produtos, atendimento ao telefone, emissão de pedido, negociação com clientes, fechamento do setor de vendas, corte e separação de pedido, segmento de tecidos e artigos de estofamento.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

LAVADOR DE VEÍCULOS

Lavar e higienizar ônibus e vans.

Necessário ter experiência na função

PINTOR

Pintura de faixas e realizar pequenos reparos

Experiência: Comprovada na carteira

COZINHEIRO(A) DE RESTAURANTE

Preparo de refeições.

Experiência: 06 meses na carteira

VENDEDOR EXTERNO

Vendas externas (produtos de limpeza) e prospecção de novos clientes

Experiência: comprovada na carteira com vendas externas – CNH: A – Ensino Médio

MOTORISTA

Realizar entregas dentro de Sete Lagoas e região.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: AD – Ensino Médio

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Auxiliar o eletricista (instalação de painéis de energia solar)

Experiência: comprovada na carteira – CNH: B – Fundamental completo

ESTÁGIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Auxiliar nas atividades inerentes a segurança do trabalho.

Curso Técnico em Segurança do Trabalho em andamento ou Superior em andamento: Administração ou Engenharia de Produção a partir do 4º período – CNH: B

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Limpeza e conservação de ambiente internos e externos, atendimento aos clientes. Necessário possuir CNH B, por ocasionalmente manobrar veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH:B – Vaga temporária (30 dias) – Escala 12×36

AUXILIAR DE MONTADOR

Trabalhar com madeira, montagem de peças em geral, serviços de marcenaria.

Experiência com serviços de marcenaria – Ensino Médio

BALCONISTA/ATENDENTE DE FARMÁCIA

Imprescindível experiência em farmácia.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo – Disponibilidade de horário

MARCENEIRO

Experiência com moveis em MDF

Experiência 06 meses na função

TORNEIRO MECÂNICO

Experiência 06 meses na função

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Ajudante de produção na fabricação de tanques e pias. Serviço braçal/pesado.

Desejável experiência com serviço braçal.

OPERADOR DE MÁQUINA

Imprescindível experiência em máquina SDLG: pá carregadeira com implemento de garra para carga em madeiras tratadas.

Experiência 06 meses na carteira – CNH D – Curso

CONSULTOR DE VENDAS

Necessário experiência na área de vendas em agencia de turismo e lazer, experiência com portais de consolidadoras e operadoras de turismo.

Experiência 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Paraopeba (empresa oferece vale transporte) – Ensino médio completo

AÇOUGUEIRO

Atuar em supermercado: receber e conferir carnes, organizar estoque na câmara fria, organizar balcão expositor de carnes, repor mercadorias, desossar e fatiar os diferentes tipos de carne, atender aos clientes, limpar e organizar o local de trabalho, lavar utensílios como faca bacias e maquinários.

Experiência 06 meses na carteira

VENDEDOR INTERNO – SEGMENTO INDUSTRIAL

Necessário experiência na área de vendas voltada para o segmento industrial. Conhecimento em matemática financeira, principalmente Markup e a Margem de Venda. Necessário conhecimento do sistema ERP SAP.

Experiência 06 meses na carteira – Superior completo/andamento em Administração/Marketing

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Imprescindível registro ativo no órgão, experiência sólida no cargo e atividades desenvolvidas, possuir experiência com as NR’s 5, 10, 12, 13, 33 e 35 e NBR 14276.

Desejável conhecimento em legislação trabalhista.

Experiência 06 meses na carteira – Disponibilidade de horário

ANALISTA DE LOGÍSTICA

Necessário experiência sólida em logística e negociação de fretes (imprescindível), experiência com Roteirização e processo de distribuição de produtos, experiência com os processos e custos logísticos e melhoria contínua, dentre outras funções. Necessário conhecimento do sistema SAP.

Experiência 06 meses na carteira – Superior em andamento/completo em Logística/Administração

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Controle de painel, preenchimentos de planilhas de produção e quando necessário realizar carregamento e abastecimento com a pá carregadeira.

Ensino Médio – Experiência ou curso de pá carregadeira – CNH A ou B

COSTUREIRA

Realizar reparos em uniformes e EPI.

Experiência na função

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

SOLDADOR

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

MECÂNICO INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico em mecânica- Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Empresa de manutenção de revestimentos de refratários.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso técnico na área – Contrato intermitente – Disponibilidade de viagem para todo o Brasil

MECÂNICO

Conhecimentos de funcionamento dos sistemas mecânicos, pneumáticos e hidráulicos de caminhões e ônibus. Habilidade no manuseio de torquímetro, apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais para mecânicos. Vaga temporária: 12 meses

Experiência: 06 meses na carteira ou curso técnico em mecânica – Ensino Médio Completo

TÉCNICO ELETRICISTA

Atuar com elétrica e eletrônica no segmento automotivo com os protótipos da empresa – linha diesel pesada. Habilidade no manuseio de torquímetro, multímetro, ferro de solda, apertadeiras pneumáticas e elétricas e ferramentas manuais para eletricistas além de computadores para programação de centrais eletrônicas. Conhecimento de montagem e manutenção preventiva e corretiva de peças e sistemas eletroeletrônicos.

Experiência: 06 meses na carteira ou curso técnico em elétrica/eletrotécnica/eletrônica – Ensino médio completo – Vaga temporária: 12 meses

