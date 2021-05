Vereador Caio Valace solicita balanço financeiro municipal no combate à Covid-19

A divulgação de informações falsas ou incompletas nas redes sociais, as chamadas fake news, se tornou uma verdadeira pandemia. Em Sete Lagoas não é diferente. Recentemente mensagens em grupos de Whatsapp da cidade apresentaram dados desencontrados, sobre recursos do Governo Federal destinados ao Município para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Desta forma, o vereador Caio Valace (Podemos) apresentou o Requerimento Nº 2008/2021, solicitando ao secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, que apresente o relatório de prestação de contas de todos os recursos transferidos tanto pela União quanto pelo Estado, ou qualquer outra eventual fonte de receita, incluindo recursos próprios, com detalhamento de sua aplicação no enfrentamento da pandemia na cidade. O requerimento foi assinado por 11 vereadores da base do governo Duílio de Castro.

De acordo com Caio Valace, as informações são de elevada importância para o desempenho da atividade fiscalizatória exercida pelos vereadores. “Principalmente no que se refere ao supervisionamento da aplicação dos recursos públicos no combate à pandemia, buscando-se evitar a divulgação de notícias falsas ou incompletas sobre a atuação do Município em momento tão delicado como o que está sendo vivenciado por toda a população. Vale lembrar que a Prefeitura vem tendo uma participação muito efetiva com despesas e investimentos próprios contra a Covid-19”, justifica. O Município tem prazo de 60 dias, para apresentar as informações solicitadas.

Com Ascom/vereador Caio Valace