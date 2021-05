Sete Lagoas avança com o calendário de vacinação contra a Covid-19, definido pelo Plano Nacional de Imunização

Na próxima sexta-feira, 14 de maio, haverá a vacinação de outras faixas prioritárias. Receberão a 1ª dose os seguintes grupos de pessoas:

– portadores de Síndrome de Down e portadores de doença renal crônica que estejam fazendo diálise (a partir de 18 anos de idade);

– puérperas (até 45 dias) portadoras de comorbidades (a partir de 18 anos de idade)

– portadores de comorbidades (a partir de 50 anos de idade)

– Pessoas com Deficiência Permanente cadastrados no Programa de Prestação Continuada – BPC – (a partir de 50 anos de idade).

Serão três postos de vacinação: Para quem for a pé deve ir ao ginásio coberto Dr. Márcio Paulino. Já nos estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm haverá sistema drive thru, onde as pessoas serão vacinadas dentro de seus veículos. O horário é de 08h30 às 17h.

Documentos necessários: relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.

Aproveite para participar da campanha Vacinação Solidária, doando voluntariamente alimentos não perecíveis. Apoio: CDL Sete Lagoas e Sicoob Credisete.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus