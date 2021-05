Sete Lagoas registra mais 87 casos positivos. Total de contaminações passa de 18 mil; veja no boletim desta quarta (12)

Hospital Municipal faz balanço de internações por Covid na unidade em 2021



Sete Lagoas chega nesta quarta-feira, 12 de maio, somando 18.047 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 87 casos positivos, de 34 mulheres e 53 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 856 pessoas (26,5% a menos do que semana passada, quando 1.167 pessoas eram monitoradas) e 4.500 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 34.819 desde o início da pandemia. Um óbito em decorrência de complicações da Covid foi confirmado hoje: um homem de 70 anos que estava internado na UPA. Assim, a cidade chega a 451 óbitos, 70 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 207 pessoas em isolamento domiciliar e 17.319 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 112 pacientes internados hoje, 52 estão em UTI e 60 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 37 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, três de Prudente de Morais, três de Caetanópolis, e os demais de Pompéu, Paraopeba, Funilândia, Fortuna de Minas e Cachoeira da Prata. Entre os internados, 86 testaram positivo para Covid, 11 tiveram resultado negativo e 15 aguardam resultados de exames. No Hospital Municipal estão 55 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 11 internações, sendo quatro em UTI, todas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 21 pacientes internados, sendo nove em UTI. E na UPA estão hoje 25 internados, nove deles em UTI. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação está em 94,5%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é hoje de 97,7%.

Hospital Municipal

A diretoria do Hospital Municipal elaborou um estudo mostrando a evolução da pandemia na unidade. Em janeiro deste ano, a taxa de ocupação de leitos era de 50,96%. Em abril, esse índice saltou para 96%, com um aumento real de 75 para 145 internações no período. A taxa de mortalidade absoluta, que era de 57,63%, subiu para 71%. Com o avanço da vacinação, porém, o perfil dos pacientes internados mudou. Em janeiro, 17,33% deles eram de maiores de 80 anos. Atualmente essa taxa é de apenas 4,14%, sendo que na população maior ou igual a 60 anos, a redução foi de 70,6% para 49%. Também de janeiro a abril foram realizadas 114 sessões de hemodiálise com 43 pacientes Covid na unidade (nove mulheres e 34 homens), dos quais 41 vieram a óbito.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Até esta terça-feira, 11, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 46.045 pessoas, ou 19% da população. A segunda dose já foi aplicada em 19.402 pessoas (8% da população). Apenas ontem foram aplicadas 1.951 doses a pessoas com comorbidades e puérperas. Hoje foi a vez de quem se vacinou até 31 de março receber a segunda dose da Coronavac. Nesta quinta-feira um novo cronograma de vacinação deve ser divulgado. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus