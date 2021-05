No bairro Bom Jesus, PM prende suspeitos de tráfico de drogas

Nesta terça – feira(11), Policiais Militares que estavam em operação no bairro Bom Jesus, em Matozinhos, prenderam 03 pessoas por tráfico ilícito de drogas.

A ação se deu após os Militares flagrarem uma Mulher, J.M.L, 28 anos, vendendo drogas a um motociclista em frente a sua casa. Tanto o motociclista quanto a mulher foram abordados, apesar dela evadir pra dentro de casa e tentar fugir, pulando uma janela do imóvel.

Com a chegada do apoio solicitado e da ROCCA ( Rondas Ostensivas com Cães) de Belo Horizonte, foi realizado buscas no imóvel e localizado dentro do fogão 72 (setenta e dois) micro tubos contendo substância semelhante a cocaína, além da quantia de R$ 534,00 ( Quinhentos e trinta e quatro reais) em dinheiro, escondidos em um guarda- roupas, 01(uma) balança de precisão, 01(uma) Máquina de cartão de crédito e 01(um) aparelho celular.

Com o motociclista, E.J.P.A, 28 anos, foi localizado 02(dois) micro tubos contendo substância semelhante a cocaína, que admitiu tê-los comprado na mão de J.M.L e pago a quantia de R$ 20,00(vinte reais) por cada um.

R.L.S, 32 anos, companheiro da mulher, que estava no local, também foi preso.

Os autores e todo o material apreendido foram encaminhados a Delegacia de Plantão, em Sete Lagoas.

Com Agência Local de Comunicação