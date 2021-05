Criança que admira trabalho da PM visita sede do Batalhão em Sete Lagoas

Na manhã dessa quarta-feira, (12), o 25º Batalhão de Polícia Militar recebeu em sua sede a visita da Ana Tereza, de 05 anos, admiradora do trabalho da Polícia Militar. A criança estava acompanhada de sua mãe Edilaine, que contou aos policiais que a filha afirma que será uma futura policial militar desde os dois anos de idade.

As visitantes conheceram as instalações do quartel e parte da rotina de trabalho dos militares. Ana Tereza fez questão de entrar em todas as seções para cumprimentar os policiais e pediu para posar para as fotos nas viaturas

O 25º Batalhão de Polícia Militar agradece o carinho e admiração da Ana Tereza e de sua mãe pelos policiais militares.

Com Agência Local de Comunicação